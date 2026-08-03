Lịch thi đấu nóng hôm nay: Tài Lộc hay Đình Bắc đá chính, Việt Nam vẫn sắc bén để thắng Indonesia

Cạnh tranh là điều cần thiết

Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore hôm 31.7 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc thi đấu ngay từ đầu, nhưng anh bị thay ra khá sớm, trước khi hiệp 1 kết thúc, người vào thay là Tài Lộc. Đây là một trong những quyết định thay người gây tranh cãi nhất của HLV Kim Sang-sik ở trận đấu nói trên. Đội tuyển Việt Nam sau lần thay người ấy mất đi sự ổn định trên hàng tấn công. Nhiều người cho rằng Đình Bắc bị thay ra trước khi anh kịp "nóng máy", trong khi Tài Lộc do được tung vào sân khá đột ngột, nên cầu thủ gốc Brazil phải mất khá nhiều thời gian để "làm nóng".

Ảnh: FPT PLAY

Đình Bắc bị thay ra sớm trong trận đấu với Singapore hôm 31.7 Ảnh: Minh Tú

Dù vậy, việc Đình Bắc và Tài Lộc chưa thể ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trước Singapore, cũng như việc toàn đội Việt Nam thi đấu chưa như ý cách đây vài ngày ở sân Mỹ Đình có lẽ chỉ là phong độ nhất thời. Ngày hôm đấy, phong độ của đội tuyển Việt Nam nói chung chưa tốt, lối chơi của chúng ta chưa phù hợp.

Về mặt năng lực cá nhân, cả Đình Bắc và Tài Lộc đều xứng đáng thi đấu chính thức cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Từng người trong số họ đều có nét hay riêng. Đình Bắc có sức trẻ, tốc độ cao, sự lắt léo trong các pha đi bóng và xử lý tình huống. Còn Tài Lộc có thể hình tốt (1,88 m), giỏi càn lướt, chơi bóng bổng hay …

Người vào thay Đình Bắc là Tài Lộc Ảnh: Minh Tú

Điều quan trọng là lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia sẽ như thế nào? Nếu chúng ta quay lại với lối đá sở trường, phối hợp nhóm nhỏ, thay vì chuyền dài quá nhiều như trận đấu với Singapore hôm 31.7, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ cải thiện được sức tấn công của mình.

Thành công của tập thể mới là quan trọng nhất

Những pha phối hợp nhóm nhỏ sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam giữ được nhiều bóng, giúp phát huy chất kỹ thuật của phần đông các tuyển thủ của chúng ta vào lúc này. Khi đó, nhiều khả năng sự tự tin sẽ trở lại với các học trò của HLV Kim Sang-sik và chúng ta sẽ tìm thấy nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ sở vạn đảo.

HLV Kim Sang-sik sẽ có tính toán đúng về nhân sự khi đối đầu với Indonesia Ảnh: Minh Tú

Khi đó, cho dù Tài Lộc hay Đình Bắc đá chính thức cũng không quan trọng. Bởi, vị trí chính thức hay ngồi dự bị của 2 cầu thủ này chỉ mang tính thời điểm mà họ xuất hiện trên sân, đồng thời chỉ là phục vụ cho chiến thuật chung của toàn đội, được HLV Kim Sang-sik đặt ra. 1 trong 2 tiền đạo nổi tiếng này sẽ thi đấu trước, phá sức đối thủ, trước khi người còn lại có thể được tung vào sân từ băng ghế dự bị, ở thời điểm thích hợp, nhằm tạo ra sự đột biến cho đội tuyển Việt Nam.

Sự đoàn kết, người này hỗ trợ cho người kia, hỗ trợ cho toàn đội mới là yếu tố làm nên sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam lâu nay, chứ không phải bất kỳ cá nhân riêng lẻ nào cả. Đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào các cá nhân. Trái lại, từng cá nhân chỉ phát huy hết sức mạnh, khi được đặt trong 1 tập thể gắn kết, được áp dụng lối chơi phù hợp, dành cho đúng người, đúng thời điểm!

Trận đấu được phát trên FPT Play, TV360, VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo, vào 20 giờ 30 ngày 3.8.