Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Trực tiếp ASEAN Cup 2026, Thái Lan - Malaysia: Đại chiến tranh ngôi đầu

Hoàng Lê - Lĩnh Nam
Đội tuyển Thái Lan chạm trán Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng B, ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20 giờ hôm nay trên sân Rajamangala.
Bình luận Diễn biến trận đấu

Sau chiến thắng 5-0 trước Lào ở trận ra quân, thầy trò HLV Anthony Hudson đặt mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm trên sân nhà để sớm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trước đội tuyển Lào quá yếu, Thái Lan chưa bộc lộ hết sức mạnh nhưng "những chú hổ" Malaysia là "liều thuốc thử" mạnh với các học trò HLV Anthony Hudson. 

Sức mạnh của đội tuyển Thái Lan nằm ở khả năng kiểm soát bóng. Tiền vệ đội trưởng Sarach Yooyen giúp Thái Lan làm chủ khu trung tuyến. Đa phần các tình huống tấn công của "Voi chiến" đều qua chân của tiền vệ này. Anh cũng đóng vai trò đánh chặn kịp thời trước các tình huống tấn công của đối thủ. Tuy nhiên việc thiếu vắng các ngôi sao hàng đầu như Chanathip, Supachok hay Suphanat Mueanta khiến đội tuyển Thái Lan vận hành chưa mượt mà, các tuyển thủ trẻ cần thời gian hòa nhập. 

Trực tiếp ASEAN Cup 2026, Thái Lan - Malaysia: Đại chiến tranh ngôi đầu - Ảnh 1.

Tiền vệ đội trưởng Sarach Yooyen (6) giúp Thái Lan làm chủ khu trung tuyến

ẢNH: AFP

Ngược lại, Malaysia đã trải qua hai trận đấu và bộc lộ khá rõ điểm mạnh, yếu. Đội bóng do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt lần lượt đánh bại Myanmar 2-1, Lào 4-0 để tạm dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên "những chú hổ" vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhóm cầu thủ nhập tịch như Paulo Josue, Endrick, Ezequiel Aguero, Mohamadou Sumareh... 

 "Chúng tôi biết Thái Lan sở hữu dàn sao đẳng cấp và lại được thi đấu trên "chảo lửa" Rajamangala. Vì vậy, Malaysia phải chuẩn bị tâm lý cho một trận đấu khốc liệt hơn nhiều. Các học trò của tôi đã học được nhiều bài học về tinh thần tập thể. Sự gắn kết sẽ là chìa khóa tối quan trọng khi chúng tôi đối đầu với Thái Lan", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ. Trong khi đó HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan bày tỏ: "Được chơi trên sân nhà luôn là lợi thế lớn. Tuy nhiên, Malaysia có sự chuẩn bị rất tốt cả về lực lượng. Đây là một đội bóng chất lượng và đã có khởi đầu ấn tượng tại giải đấu. Chúng tôi dành cho họ sự tôn trọng và sẽ chuẩn bị kỹ cho cuộc chạm trán này". 

Trực tiếp ASEAN Cup 2026, Thái Lan - Malaysia: Đại chiến tranh ngôi đầu - Ảnh 2.

Thái Lan đã thắng 2 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Malaysia

ẢNH: AFP

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Thái Lan khi "Voi chiến" thắng 2 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Trong đó, Thái Lan từng đánh bại Malaysia 3-0 và 1-0 ở hai lần gặp gần đây trên sân nhà. Với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều, Thái Lan được đánh giá cao hơn. 

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan - Malaysia Đội tuyển thái lan Đội tuyển Malaysia ASEAN Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận