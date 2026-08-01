Trực tiếp ASEAN Cup 2026, Thái Lan - Malaysia: Đại chiến tranh ngôi đầu

Sau chiến thắng 5-0 trước Lào ở trận ra quân, thầy trò HLV Anthony Hudson đặt mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm trên sân nhà để sớm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trước đội tuyển Lào quá yếu, Thái Lan chưa bộc lộ hết sức mạnh nhưng "những chú hổ" Malaysia là "liều thuốc thử" mạnh với các học trò HLV Anthony Hudson.

Sức mạnh của đội tuyển Thái Lan nằm ở khả năng kiểm soát bóng. Tiền vệ đội trưởng Sarach Yooyen giúp Thái Lan làm chủ khu trung tuyến. Đa phần các tình huống tấn công của "Voi chiến" đều qua chân của tiền vệ này. Anh cũng đóng vai trò đánh chặn kịp thời trước các tình huống tấn công của đối thủ. Tuy nhiên việc thiếu vắng các ngôi sao hàng đầu như Chanathip, Supachok hay Suphanat Mueanta khiến đội tuyển Thái Lan vận hành chưa mượt mà, các tuyển thủ trẻ cần thời gian hòa nhập.

Tiền vệ đội trưởng Sarach Yooyen (6) giúp Thái Lan làm chủ khu trung tuyến ẢNH: AFP

Ngược lại, Malaysia đã trải qua hai trận đấu và bộc lộ khá rõ điểm mạnh, yếu. Đội bóng do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt lần lượt đánh bại Myanmar 2-1, Lào 4-0 để tạm dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên "những chú hổ" vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhóm cầu thủ nhập tịch như Paulo Josue, Endrick, Ezequiel Aguero, Mohamadou Sumareh...

"Chúng tôi biết Thái Lan sở hữu dàn sao đẳng cấp và lại được thi đấu trên "chảo lửa" Rajamangala. Vì vậy, Malaysia phải chuẩn bị tâm lý cho một trận đấu khốc liệt hơn nhiều. Các học trò của tôi đã học được nhiều bài học về tinh thần tập thể. Sự gắn kết sẽ là chìa khóa tối quan trọng khi chúng tôi đối đầu với Thái Lan", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ. Trong khi đó HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan bày tỏ: "Được chơi trên sân nhà luôn là lợi thế lớn. Tuy nhiên, Malaysia có sự chuẩn bị rất tốt cả về lực lượng. Đây là một đội bóng chất lượng và đã có khởi đầu ấn tượng tại giải đấu. Chúng tôi dành cho họ sự tôn trọng và sẽ chuẩn bị kỹ cho cuộc chạm trán này".

Thái Lan đã thắng 2 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Malaysia ẢNH: AFP

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Thái Lan khi "Voi chiến" thắng 2 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Trong đó, Thái Lan từng đánh bại Malaysia 3-0 và 1-0 ở hai lần gặp gần đây trên sân nhà. Với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều, Thái Lan được đánh giá cao hơn.