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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy Kim bất ngờ nói đùa về chiếc áo ‘phong thủy’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Indonesia
Trong buổi họp báo trước trận quyết đấu với Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik mang đến không khí thoải mái khi hài hước nhắc đến 'chiếc áo phong thủy' gắn với mình suốt thời gian dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc, HLV Kim Sang-sik thường xuyên xuất hiện trong chiếc áo màu đen ở các trận đấu. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc trong hành trình cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và cùng U.23 Việt Nam đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025 hay giành HCV SEA Games 33. Vì vậy, không ít người hâm mộ xem chiếc áo đen như một “lá bùa may mắn” của ông.

Thầy Kim bất ngờ nói đùa về chiếc áo ‘phong thủy’- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik mặc áo đen khi giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim bất ngờ nói đùa về chiếc áo ‘phong thủy’- Ảnh 2.

Vẫn mặc áo khi giúp đội tuyển Việt Nam thắng Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim bất ngờ nói đùa về chiếc áo ‘phong thủy’- Ảnh 3.

Tiếp tục là chiếc áo quen thuộc ở SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, ở trận hòa Singapore 1-1 hôm 31.7, HLV Kim Sang-sik bất ngờ mặc áo thun màu trắng. Kết quả không như kỳ vọng khiến trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận vui cho rằng việc đổi màu áo đã “làm mất may mắn” của nhà cầm quân 48 tuổi.

Đánh bại Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 vẫn với chiếc áo đen

Đánh bại Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 vẫn với chiếc áo đen

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim bất ngờ nói đùa về chiếc áo ‘phong thủy’- Ảnh 5.

Nhưng ở trận gặp Singapore, ông mặc áo trắng

ẢNH: MINH TÚ

Trước những lời bàn tán này, HLV Kim đáp lại bằng sự dí dỏm trong buổi họp báo chiều 2.8.“Tôi biết nhiều CĐV nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore đã mang lại kết quả không may mắn. Chúng tôi đến đây không phải để hòa mà là để giành trọn 3 điểm. Dù Indonesia mặc màu áo nào ngày mai, nếu họ không mặc màu đen thì tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi đen này”, HLV Kim Sang-sik cười nói.

Phát biểu của chiến lược gia người Hàn Quốc khiến cả phòng họp báo bật cười, đồng thời cho thấy sự tự tin và tinh thần thoải mái của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với chủ nhà Indonesia.

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