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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Pháo hoa bắn ngay khách sạn của đội tuyển Việt Nam gần 2 giờ sáng, có phải do CĐV Indonesia?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Rạng sáng 3.8, tức ngày diễn ra trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam, hàng loạt quả pháo hoa được bắn lên ngay gần khách sạn mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đang cư trú.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, nhiều loạt pháo hoa sáng rực đã được bắn lên liên tục ngay trên trục đường chính trước khách sạn vào thời điểm gần 2 giờ sáng, khung giờ mà đội tuyển Việt Nam đã phải chìm sâu vào giấc ngủ để chuẩn bị thể lực cho trận đấu quan trọng. Những vệt sáng kéo dài trên nền trời đêm cùng tiếng nổ vang vọng cả một góc thành phố khiến không ít người đặt câu hỏi về mục đích thực sự của màn trình diễn bất thường này.

Pháo hoa bắn ngay khách sạn của đội tuyển Việt Nam gần 2 giờ sáng, có phải do CĐV Indonesia?- Ảnh 1.

Tiếng nổ của pháo hoa khiến nhiều người tỉnh giấc trong đêm

ẢNH: NGỌC LINH

Lúc này, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về danh tính người hoặc nhóm đứng sau vụ việc này. Dù vậy, thời điểm và địa điểm diễn ra tương đối nhạy cảm khiến không ít người nghi ngờ đây có thể là một hành động "tiếp lửa" của các nhóm cổ động viên Indonesia, nhằm gây xáo trộn giấc ngủ và tâm lý của đội khách trước giờ thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam hiện đóng quân tại khách sạn Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall Bogor để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Indonesia. Đây là khách sạn nằm ngay trên trục đường chính, khu vực sầm uất bậc nhất của thành phố Bogor, đồng thời chỉ cách sân Pakansari, nơi diễn ra trận đấu, khoảng 1,5 km.

Trận đấu diễn ra vào 20 giờ 30 ngày 3.8.

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