Cháy vé trận Indonesia đại chiến Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đánh bại áp lực

Trang KitaGaruda, trang cổ động viên chính thức của Indonesia giới thiệu trận đấu với đội tuyển Việt Nam bằng thông điệp đầy khí thế "PAKANSARI FULL HOUSE!" (Sân Pakansari sẽ được lấp kín).

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhà báo Ilkhwan của CNN Indonesia cho biết dù sân Pakansari có sức chứa tối đa 30.000 chỗ, ban tổ chức thường chỉ bán ra khoảng 25.000 vé. Riêng với trận đấu này, người này dự đoán lượng khán giả có thể vượt mốc 25.000, phản ánh sức hút đặc biệt của cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí đầu bảng.

Sân Pakansari có mái vòm che ở 4 khán đài nên âm thanh cổ vũ sẽ rất lớn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Về mức giá, vé xem trận đấu được chia làm 2 hạng: 125.000 rupiah (tương đương khoảng 205.000 đồng) cho khán đài Bắc và Nam (thường gọi là khán đài C và D), trong khi khán đài Tây và Đông (thường gọi là khán đài A và B) có giá 250.000 rupiah (khoảng 410.000 đồng). Mức giá này được xem là hợp lý so với thu nhập trung bình tại Indonesia, góp phần giúp vé nhanh chóng cháy hàng trước ngày thi đấu.

Sức nóng từ khán đài chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong chuyến làm khách đầy cam go này. Việc phải thi đấu trước một rừng khán giả chủ nhà cuồng nhiệt, trong bối cảnh cả 2 đội đều đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp, hứa hẹn sẽ biến sân Pakansari trở thành một trong những "chảo lửa" đáng nhớ nhất của ASEAN Cup 2026.