Bầu Hiển đưa bóng đá về quê hương mới, CLB Thái Nguyên chính thức ra mắt

Trong bóng đá Việt Nam, người ta thường nhớ đến các ông bầu qua những gì họ mua, giữ lại và giành được: những cầu thủ được chiêu mộ, những chiếc cúp được đưa về phòng truyền thống hay tầm ảnh hưởng của một đội bóng. Nhưng sự ra đời của CLB bóng đá nam Thái Nguyên lại gợi ra một cách khác để nhìn về ông Đỗ Quang Hiển: không phải qua những gì ông giữ, mà qua những gì ông sẵn sàng trao đi.

CLB nam Thái Nguyên đã chính thức ra mắt vào ngày 2.8 ẢNH: VI TA

Đội trẻ Hà Nội vừa giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất 2026 - 2027 dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức. Thay vì tiếp tục tồn tại với tư cách một đội bóng mang tên Hà Nội, tập thể này được chuyển giao để trở thành CLB bóng đá nam Thái Nguyên, khoác màu áo mới, đại diện cho một vùng đất mới và bắt đầu hành trình riêng. Giá trị của quyết định ấy vì thế không chỉ nằm ở một suất thi đấu.

Thái Nguyên tiếp nhận không chỉ quyền tham dự giải hạng nhất, mà cả một lực lượng đã được xây dựng, từ cầu thủ, ban huấn luyện đến nền tảng chuyên môn để có thể bước ngay vào mùa giải mới. Toàn bộ nền tảng được chuyển giao để Thái Nguyên tiếp tục phát triển đội bóng mà không phải trả phí chuyển nhượng. Bầu Hiển cũng hỗ trợ thêm kinh phí cho một số hạng mục cấp thiết trong thời gian địa phương hoàn tất thủ tục bố trí ngân sách.

Nói cách khác, ông không chỉ mở cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp cho Thái Nguyên, mà còn giúp địa phương có đủ điều kiện bước qua cánh cửa ấy. Một tập thể đã thành hình giúp Thái Nguyên rút ngắn đáng kể con đường có thể phải mất nhiều năm để gây dựng từ đầu.

Đội trẻ Hà Nội vừa giành quyền thăng hạng, sẽ là nòng cốt của CLB Thái Nguyên ẢNH: CLB HÀ NỘI

Không giữ cho riêng mình

Thông thường, một đội bóng trẻ giành quyền thăng hạng được xem là thành quả của CLB đã đào tạo nên nó. Đó có thể là nơi phát triển cầu thủ, thử nghiệm huấn luyện viên hoặc bổ sung chiều sâu cho hệ thống. Vì vậy, chuyển cả đội bóng sang một địa phương khác không đơn thuần là quyết định chuyên môn. Đó còn là sự sẵn sàng trao đi một phần thành quả đã được gây dựng. Chính lựa chọn ấy làm rõ hơn cách làm của bầu Hiển.

Nếu mục tiêu chỉ là mở rộng ảnh hưởng của Hà Nội FC, đội bóng hoàn toàn có thể tiếp tục tồn tại dưới một tên gọi gắn với Hà Nội hoặc T&T. Nhưng CLB Thái Nguyên được tổ chức theo mô hình xã hội hóa, do Công ty CP Bóng đá Thái Nguyên quản lý và xây dựng chiến lược phát triển riêng. Đó sẽ là đội bóng của Thái Nguyên, chứ không phải một đội bóng Hà Nội chỉ thay tên và sân nhà.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng các bạn nhỏ, CĐV chào đón sự xuất hiện của CLB Thái Nguyên ẢNH: CLB

Tỉnh đặt mục tiêu giúp CLB thi đấu ổn định trong mùa giải đầu tiên, lọt vào tốp 6 giải hạng nhất, từng bước hình thành bản sắc riêng và xây dựng hệ thống đào tạo các lứa U.15, U.17, U.19, U.21. Điều bầu Hiển hướng tới, vì vậy, không đơn thuần là mở rộng ảnh hưởng của một CLB, mà là mở rộng bản đồ bóng đá Việt Nam: nơi nào có tình yêu bóng đá, nơi đó cần có cơ hội để bóng đá phát triển.

Một nền bóng đá không thể mạnh nếu nguồn lực, cầu thủ và khát vọng chỉ tập trung ở một vài thành phố lớn. Nó cần những đội bóng thực sự thuộc về địa phương, được nuôi dưỡng bằng niềm tự hào của người dân và tạo ra con đường cho những đứa trẻ ngay trên chính quê hương mình. Với Thái Nguyên, con đường ấy vừa được mở ra.

7 năm với bóng đá Thái Nguyên

Sự đồng hành này không bắt đầu từ đội bóng nam. Cuối năm 2019, đội nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí. Thu nhập thấp khiến nhiều cầu thủ phải tạm rời sân cỏ để đi làm công nhân. Khi ấy, T&T Group quyết định tài trợ toàn diện, cải thiện chế độ và giúp các cầu thủ có thể tiếp tục sống với nghề.

Đó không phải khoản hỗ trợ để đội bóng tồn tại qua một mùa giải. Sau hợp đồng đầu tiên kéo dài 5 năm, T&T Group tiếp tục ký gói tài trợ 45 tỉ đồng cho giai đoạn tiếp theo. Nhưng tiền chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất.

Từ năm 2022, Thái Nguyên T&T tiên phong trả phí chuyển nhượng cho cầu thủ nữ, góp phần hình thành một thị trường chuyển nhượng thực sự trong lĩnh vực vốn lâu nay chủ yếu vận hành bằng sự hy sinh của các nữ cầu thủ.

Đến năm 2024, đội bóng chiêu mộ các tuyển thủ Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thu và mời Văn Thị Thanh - Quả bóng vàng Việt Nam 2003, nữ HLV Việt Nam duy nhất vào thời điểm đó sở hữu bằng AFC Pro - về làm HLV trưởng.

Trong cuộc gặp đầu tiên, điều khiến HLV Văn Thị Thanh nhận lời không chỉ là tham vọng thành tích, mà còn là sự thấu hiểu của bầu Hiển đối với cuộc sống của những nữ cầu thủ sau ánh đèn sân cỏ. Ông từng nói với HLV Thanh một câu mộc mạc: “Gái có công, chồng không phụ”.

Đằng sau cách nói dân gian ấy là một cam kết: những người đã dành tuổi trẻ cho bóng đá phải được bóng đá đối xử xứng đáng. Thái Nguyên T&T sau đó giành HCĐ quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử và trở thành một đối trọng đáng kể của những trung tâm bóng đá nữ lâu đời.

Một đội bóng từng lo không đủ tiền tồn tại bắt đầu trả phí chuyển nhượng, tuyển mộ tuyển thủ, đầu tư cho HLV và hướng tới tham vọng vô địch. Từ cứu một đội bóng khỏi nguy cơ giải thể đến giúp đội bóng ấy đủ sức cạnh tranh với những trung tâm hàng đầu, đó là hành trình dài hơn nhiều so với việc ký một tấm séc.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng tham gia vào nhiều hoạt động, ăn trưa cùng các cầu thủ trong ngày đầu CLB Thái Nguyên ra mắt ẢNH: VI TA





Từ đội bóng đến hệ sinh thái

Sự xuất hiện của đội bóng nam khiến bức tranh bóng đá Thái Nguyên trở nên đầy đặn hơn. Tỉnh đã có một đội nữ đủ khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu. Nay địa phương có thêm một đội nam thi đấu trong hệ thống chuyên nghiệp, sử dụng sân vận động Thái Nguyên làm sân nhà và được định hướng phát triển các tuyến trẻ.

Nếu hai dự án này được kết nối với bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng và công tác phát hiện tài năng, Thái Nguyên có thể hình thành một hệ sinh thái bóng đá thay vì chỉ sở hữu hai đội bóng. Đó mới là phần đáng chú ý trong tầm nhìn của bầu Hiển. Ông không trao cho Thái Nguyên một ý tưởng trên giấy, mà trao một đội bóng đã có nền móng để vận hành.

Phần việc còn lại thuộc về Thái Nguyên. Bởi một đội bóng chỉ thực sự có quê hương khi người dân nhận ra mình trong màu áo ấy, doanh nghiệp địa phương sẵn sàng đồng hành và những cầu thủ trẻ coi đó là một đích đến nghề nghiệp.

Việc chuyển giao vì thế cũng đặt ra trách nhiệm lớn cho bên nhận. Một suất hạng nhất không bảo đảm thành công. Nó có thể rút ngắn con đường, nhưng không thể thay thế năng lực quản lý, điều hành. CLB Thái Nguyên vẫn phải xây dựng bộ máy vận hành, nguồn tài chính ổn định, bản sắc thi đấu và hệ thống đào tạo đủ sức cung cấp cầu thủ cho tương lai.

Thành công của quyết định này sẽ không được đo bằng một lễ ra mắt, mà bằng việc đội bóng có thể đứng vững sau 5 năm, 10 năm và thực sự trở thành tài sản tinh thần của người dân hay không.

Hơn 20 năm gắn bó với thể thao, bầu Hiển đã đầu tư cho Hà Nội FC, bóng đá nữ, bóng bàn, các đội tuyển quốc gia và nhiều hoạt động khó đem lại lợi nhuận trực tiếp. Ông từng đúc kết triết lý ấy bằng một câu ngắn gọn: “Làm thể thao là để cống hiến”.

Cống hiến không chỉ là bỏ tiền nuôi một đội bóng hay thưởng cho một chiến thắng. Đôi lúc, cống hiến còn là xây nên một giá trị rồi không giữ nó cho riêng mình.

CLB Thái Nguyên sẽ đặt mục tiêu vào tốp 6 ở giải hạng nhất 2026 - 2027 ẢNH: VI TA

Đội trẻ Hà Nội có thể tiếp tục là một phần trong cấu trúc của Hà Nội FC. Nhưng khi được trao cho Thái Nguyên, tập thể ấy có cơ hội mang một ý nghĩa lớn hơn: trở thành đại diện của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, mở ra ước mơ cho những cầu thủ trẻ chưa từng nghĩ quê hương mình có thể hiện diện trong bóng đá chuyên nghiệp.

Ở bóng đá nữ, bầu Hiển đã giúp Thái Nguyên giữ lại những cô gái từng có nguy cơ phải rời sân cỏ để vào nhà máy. Ở bóng đá nam, ông trao cho Thái Nguyên một tập thể cầu thủ trẻ để địa phương tự viết tiếp câu chuyện của mình. Hai quyết định cách nhau 7 năm nhưng cùng xuất phát từ một cách nghĩ: thể thao chỉ thật sự có ý nghĩa khi thành quả của nó được chia sẻ với cộng đồng.

Bầu Hiển không cần CLB Thái Nguyên trở thành một phiên bản khác của Hà Nội FC. Điều đáng chờ đợi hơn là đội bóng ấy sẽ lớn lên bằng bản sắc, con người và niềm tự hào của chính Thái Nguyên. Bởi món quà lớn nhất không phải một suất dự giải hạng nhất. Đó là việc bóng đá có thêm một quê hương!