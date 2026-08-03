Đình Bắc nên được HLV Kim Sang-sik trao thêm một cơ hội nữa

Đình Bắc chưa hoàn hảo, nhưng vẫn nhiều tiềm năng

"Với đấu pháp chúng tôi đã chuẩn bị cho trận này, tôi đánh giá Đình Bắc chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên tôi thay cậu ấy ra", HLV Kim Sang-sik trả lời Báo Thanh Niên về quyết định gây tranh cãi ở trận đội tuyển Việt Nam hòa Singapore (0-0), ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 ngày 31.7.

Nhìn vào thông số, dễ hiểu cho quyết định của ông Kim. Đình Bắc chỉ thực hiện 4 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 75%), thực hiện 3 cú sút, bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, không lần nào đột phá thành công, không tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Đình Bắc bị rút ra sớm ở trận gặp Singapore ẢNH: MINH TÚ

Đó là thống kê không ấn tượng, khi đội tuyển Việt Nam hoàn toàn lấn sân Singapore và rất cần bàn thắng. Việc chuyển trọng tâm tấn công sang cánh phải, nơi có Tiến Anh và Hoàng Hên, mở ra không gian rộng lớn để Đình Bắc ập vào từ cánh trái. Nhưng, anh để lại hai pha vô lê hỏng trước cầu môn bỏ trống, phần lớn đến từ việc băng xuống sai nhịp và chọn cách xử lý phức tạp, trong pha bóng vốn dĩ cần sự đơn giản.

Thời điểm ông Kim thay Đình Bắc cũng đáng chú ý, đó là phút 41. Nếu kiên nhẫn chờ đợi hết hiệp 1 mới thay, đội tuyển Việt Nam sẽ không bị trừ một quyền thay người. Song, ông Kim vẫn kiên quyết, với thông điệp gián tiếp: "Không thể kiên nhẫn lâu hơn". Gương mặt nhăn nhó của chiến lược gia Hàn Quốc cũng là biểu cảm hiếm gặp trong suốt 2 năm ông ở Việt Nam. Trước đây, dù học trò đá dưới sức, hầu như không bao giờ ông Kim lộ rõ sự khó chịu. Áp lực phải thắng đè nặng lên vai HLV sinh năm 1976 khiến những lỗi lầm bị trầm trọng hơn. Đồng thời, ông Kim kỳ vọng nhiều ở Bắc, nhưng không được đáp lại.

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2 năm sau cú vấp ở đội tuyển dưới thời HLV Philippe Troussier, Đình Bắc đứng trước một ngã rẽ nữa. Hiển nhiên, không ai đánh giá cầu thủ chỉ sau 41 phút. Đình Bắc giỏi hay không, ngôi vua phá lưới U.23 châu Á 2026, 10 bàn thắng tại CLB Công an Hà Nội... là minh chứng có sức nặng hơn bất kỳ nhận định cảm tính nào. Trong bối cảnh ông Kim phải "nhập ngoại" cả hàng tiền đạo để tìm bàn thắng, việc Đình Bắc ở tuổi 22 là gương mặt duy nhất cạnh tranh sòng phẳng với những chân sút gốc Brazil, là điểm cần ghi nhận.

Đình Bắc có thể trở lại? ẢNH: MINH TÚ

Tuy vậy, có lẽ cũng vì trân trọng Đình Bắc, ông Kim muốn kéo học trò trở lại mặt đất. "Có những cầu thủ đã hưng phấn quá đà sau trận gặp Timor Leste. Với Bắc, tôi sẽ động viên cậu ấy", HLV Hàn Quốc khẳng định. Quyết định rút sớm học trò là lời cảnh báo của ông Kim. Một cá nhân dù xuất chúng cũng không được phung phí công sức tập thể.

Lá bài quan trọng

Trước Indonesia, HLV Kim Sang-sik tiếp tục để Đình Bắc đá chính, hay ngồi dự bị rồi vào sân ở phút 46 hoặc 60, phải được tính toán kỹ.

Đình Bắc chơi kém khi gặp hàng thủ "bê tông" của Singapore, nhưng không có nghĩa anh không đủ sức đá với Indonesia. Bóng đá chẳng có tính chất bắc cầu. Một cầu thủ không hợp với thế trận và đối thủ này, nhưng có thể như "cá gặp nước" khi bước vào trận đấu khác.

Ở trận gặp Indonesia tối nay (3.8), đối đầu với Việt Nam không còn là hàng thủ tầng tầng lớp lớp, mà là thế trận pressing so vai đọ sức khốc liệt và nghẹt thở. Indonesia có đội hình trẻ bậc nhất giải (23,9 tuổi), lối đá tấn công áp đặt đan xen đấu sức không khoan nhượng, cùng khí thế muốn bóp nghẹt đối thủ.

Ông Kim cần hoán đổi nhân sự linh hoạt ẢNH: MINH TÚ

Hàng công Việt Nam sẽ đối diện thử thách lớn nhất không chỉ từ đầu giải, mà có lẽ là từ sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Gặp đối thủ trẻ, khỏe và cầm nhịp tốt, học trò ông Kim cần những mũi khoan độc lập tác chiến, đột phá không gian hẹp để mở ra khoảng trống cho vệ tinh khác. Một cầu thủ có thể "phá" hệ thống đối thủ, bằng các pha đảo chân qua người, hay xử lý khó lường, không theo bất cứ bài vở nào. Chỉ khi hàng công tạo được sức ép buộc Indonesia lùi về, tuyến phòng ngự mới được giảm tải.

Hoàng Hên, Tài Lộc hay Xuân Son đều có thể tạo khác biệt, nhưng ở bên kia sườn dốc, bộ ba ngoại binh nhập tịch khó gây áp lực bền bỉ cả trận. Ở cuộc so tài Singapore, đội tuyển Việt Nam pressing yếu hơn hẳn trong 20 phút cuối, suýt tạo cơ hội cho đối thủ lật ngược thế cờ.

Đó là lúc, ông Kim cần Đình Bắc, một mũi công dù còn nhiều khuyết điểm, nhưng cũng chẳng thiếu ưu điểm để đặt niềm tin trong trận cầu cân não tại Pakansari.