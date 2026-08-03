Nhận định bóng đá Indonesia - Việt Nam hôm nay: Đội khách phải thắng cuộc chiến trên không

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia là đội tuyển mang dáng dấp châu Âu nhất, từ cách tổ chức lối chơi, triển khai tấn công trực diện đến thể hình. Trong tay HLV John Herman là 12 cầu thủ gốc gác Hà Lan và Úc, trong đó Ivar Jenner (1,86 m), Justin Hubner (1,87 m), Thom Haye (1,87 m), Mitchell Baker (1,96 m), Jens Raven (1,81 m) hay Ragnar Oratmangoen (1,81 m) đều là những "cây sào" thực thụ thách thức mọi tuyến phòng ngự.

Hàng thủ VN (phải) cần đứng vững trước các pha tạt bóng của Indonesia ẢNH: MINH TÚ

Ở các trận thắng Campuchia (5-1) và Timor Leste (3-0), đội tuyển Indonesia chưa ghi nhiều bàn từ bóng bổng, bởi học trò HLV Herman tạo ra thế trận áp đảo toàn diện và có nhiều con đường tiếp cận khung thành, không nhất thiết phải đá bóng dài. Tuy nhiên, trong thế trận nhiều khả năng nặng về toan tính, khi không gian sân bị thu hẹp tối đa bởi các pha pressing, bóng bổng là con đường thuận lợi để Indonesia tiếp cận cầu môn.

Giải mã Thom Haye - ‘bộ não’ nguy hiểm nhất của đội tuyển Indonesia

Đội bóng xứ vạn đảo không chỉ cao, mà còn có những chân chạy xuất sắc như Oratmangoen hay Eliano Reijnders, cùng "nhạc trưởng" Haye tạt bóng cực tốt. Tiền vệ gốc Hà Lan sở hữu nhãn quan tốt, với những pha rót bóng điểm rơi nguy hiểm để đặt bóng vào đầu đồng đội. Đặc biệt dù mới đá cùng nhau 2 trận nhưng giữa Haye và Baker đã hình thành mối dây liên kết giữa người chuyền - người sút, buộc đội tuyển VN phải ngăn chặn bằng được.

Cuộc chiến trên không luôn mang đến cho các trận đấu sự hấp dẫn Ảnh: Minh tú

Tại Indonesia, HLV Kim Sang-sik cùng học trò đã "mổ băng" phân tích sức mạnh cơ bắp của đối thủ. Trong tay ông Kim là hàng thủ cao lớn, với Thành Chung, Văn Hậu, Việt Anh đều cao từ 1,82 - 1,86 m. Tuy nhiên để chống bóng bổng, chiều cao chỉ là điều kiện cần. Hàng thủ VN rất cần phán đoán điểm rơi, đọc tình huống và bọc lót tốt. Đây là điều chưa xuất hiện, đặc biệt ở trận gặp Singapore, khi VN suýt để thủng lưới trong ít nhất 2 pha không chiến cuối trận dù đối thủ không hề cao lớn hơn.

Đó là hệ quả của việc thiếu vắng thủ quân Duy Mạnh. Hàng phòng ngự của ông Kim lúc này dù có kinh nghiệm, nhưng thiếu một thủ lĩnh thực thụ. Thủ môn Lê Giang Patrik còn quá mới mẻ, trong khi Thành Chung, Xuân Mạnh hay Văn Hậu đều chưa từng là đội trưởng cấp độ CLB, chỉ đá tròn vai thay vì có tư chất lãnh đạo.

Muốn đứng vững ở Pakansari, đội tuyển VN cần một hệ thống bảo vệ cho hàng thủ. Tuyến tiền vệ phải pressing tốt, không cho đối thủ có quá nhiều không gian tổ chức lối chơi. Hai biên cần chặt chẽ, lăn xả, không để Indonesia thoải mái tạt bóng vào trong. Việc phân công nhiệm vụ kèm người trong các pha cố định cũng rất quan trọng, khi Thom Haye là chuyên gia tạt bóng.

Đội tuyển VN cần sức mạnh tổng thể, thay vì đặt sứ mệnh chống bóng bổng lên vai chỉ 2 - 3 con người. Sóng gió tại Pakansari là thuốc thử liều cao cho bản lĩnh thực thụ của VN ở ASEAN Cup 2026.