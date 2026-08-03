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Thể thao Bóng đá Việt Nam

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Khoảng 16 giờ ngày 3.8, ban tổ chức trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam huy động hàng nghìn cảnh sát, triển khai công tác an ninh để đảm bảo an toàn cho tất cả thành phần tham dự.

Hàng nghìn cảnh sát vào cuộc

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, lực lượng an ninh phục vụ trận đấu lên tới hàng nghìn người, trong đó cảnh sát chiếm số lượng áp đảo với khoảng 1.120 người, cùng lực lượng bảo vệ tư nhân (steward) từ 470-490 người. Đây là con số cho thấy tính chất "trận cầu sinh tử" giữa 2 ứng viên hàng đầu bảng A. Lực lượng an ninh ở trận đấu giữa Indonesiađội tuyển Việt Nam nhiều gấp bội so với khi thầy trò HLV John Herdman tiếp đón Campuchia cũng trên sân Pakansari.


An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 1.

Một số lực lượng trang bị đầy đủ súng, đạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Xe bọc thép, cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh trước trận Indonesia - đội tuyển Việt Nam

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 2.

Cảnh sát sẵn sàng làm nhiệm vụ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trên thực địa, hàng loạt xe bọc thép chuyên dụng của lực lượng Brimob (Cảnh sát cơ động Indonesia) được điều động và bố trí ngay bên ngoài khu vực sân vận động, cùng dàn xe tải chở đầy khiên chống bạo động sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh. Đội hình mô tô phân khối lớn của cảnh sát cũng dàn hàng chờ lệnh, trong khi trước đó, hàng trăm cảnh sát cơ động mặc áo giáp đỏ - đen tập trung đông đủ tại điểm tập kết, tạo nên khung cảnh không khác gì một buổi diễn tập quân sự.

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 3.

Khiên chống bạo động và các thiết bị quân dụng được bố trí sẵn sàng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 4.

Xe bọc thép cũng đã được đưa đến

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 5.

Đây là hình ảnh quen thuộc ở các trận đấu được tổ chức tại Indonesia

5 điểm nóng có thể quyết định trận Indonesia - đội tuyển Việt Nam

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 6.

Xe mô tô cũng sẵn sàng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 7.

Các nhân viên an ninh luôn quan sát kỹ càng để đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sa bàn được triển khai

Trước giờ làm nhiệm vụ, ban chỉ huy cảnh sát đã tổ chức buổi họp giao ban ngay tại sân, sử dụng một sa bàn cỡ lớn mô phỏng chi tiết toàn bộ khu vực xung quanh sân vận động, đánh dấu rõ các vị trí chốt chặn, bãi đỗ xe, cổng ra vào và các điểm nhạy cảm cần giám sát đặc biệt. Hình ảnh vị chỉ huy cầm gậy chỉ huy đi qua từng khu vực trên sa bàn, trong khi hàng chục sĩ quan đứng nghiêm trang lắng nghe, cho thấy sự chuẩn bị bài bản và không hề xem nhẹ bất kỳ chi tiết nào.

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 8.

Viên chỉ huy hướng dẫn trên sa bàn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

An ninh thắt chặt trận nóng đấu đội tuyển Việt Nam, Indonesia điều xe bọc thép và khiên chống bạo động- Ảnh 9.

Mọi thứ được chiếu trên màn hình LED cỡ lỡn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Toàn bộ nội dung buổi họp còn được trình chiếu trực tiếp lên màn hình LED cỡ lớn đặt ngay bên ngoài sân, giúp toàn bộ lực lượng tham gia nắm rõ sơ đồ tác chiến và khu vực được phân công phụ trách. Với việc trận đấu được dự báo thu hút lượng khán giả khổng lồ, sự thắt chặt an ninh ở mức cao nhất này là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhằm đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn tuyệt đối cho cả 2 đội cũng như toàn thể người hâm mộ có mặt trên sân Pakansari.

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