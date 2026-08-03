Đội tuyển Việt Nam ghi liền 2 bàn, HLV Indonesia phải vội vàng rời khán đài: Báo bản địa bức bối

Hai bàn thua khiến HLV Herdman không thể ngồi yên

Trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam tại lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Pakansari tối 3.8 chứng kiến màn khởi đầu đầy bất ngờ. Thay vì nhập cuộc thận trọng trên sân của Indonesia, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn.

Chỉ trong vòng 15 phút, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã hai lần làm rung mành lưới Indonesia. Văn Vĩ mở tỷ số trước khi Hai Long tiếp tục ghi bàn, giúp đội tuyển Việt Nam tạo cách biệt 2-0 ngay từ rất sớm.

HLV John Herdman bắt đầu trận đấu bằng việc xuất hiện trên khán đài. Đây là hành động ông thường xuyên làm ở các trận đấu của đội tuyển Indonesia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, HLV John Herdman ban đầu không trực tiếp có mặt ở khu vực kỹ thuật mà theo dõi trận đấu từ khán đài. Tuy nhiên, sau khi Indonesia bị ép sân và liên tiếp nhận 2 bàn thua, ông đã nhanh chóng rời vị trí trên khán đài và xuống sát đường biên.

Hình ảnh HLV Herdman xuất hiện ở khu vực kỹ thuật giữa lúc Indonesia đang bị đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2 bàn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất đầu trận. Trên mạng xã hội, hình ảnh này cũng nhanh chóng gây sốt, được chia sẻ rộng rãi.

Khi bước xuống sân, vị HLV từng dẫn dắt đội tuyển Canada liên tục đưa ra chỉ dẫn cho các cầu thủ Indonesia, cố gắng giúp đội chủ nhà lấy lại sự bình tĩnh sau khởi đầu đầy khó khăn.

CNN Indonesia chỉ ra những vấn đề của đội chủ nhà

Màn khởi đầu của Indonesia cũng được truyền thông nước này đặc biệt chú ý. Trong phần tường thuật trực tiếp, CNN Indonesia đánh giá đội chủ nhà đã phải chịu sức ép rất lớn trong khoảng 20 phút đầu tiên.

Theo CNN Indonesia: “Đội tuyển Indonesia nhập cuộc với tốc độ cao nhưng những đường chuyền ngắn vốn là điểm mạnh của đội bóng này lại không phát huy hiệu quả trước sức ép của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ chủ nhà liên tục mắc lỗi, từ những đường chuyền thiếu chính xác cho đến việc vội vàng kết thúc các tình huống tấn công”.



HLV John Herdman phải vội vã xuống khu vực kỹ thuật để chỉ đạo các cầu thủ sau khi đội tuyển Indonesia thủng lưới 2 bàn quá sớm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những nhận xét này cho thấy sự chủ động của đội tuyển Việt Nam đã khiến Indonesia không thể dễ dàng triển khai lối chơi như dự tính. Khi bị dẫn trước 2 bàn, đội chủ nhà càng phải đẩy cao đội hình, qua đó tạo thêm khoảng trống cho các học trò HLV Kim Sang-sik khai thác.

CNN Indonesia thậm chí còn chỉ trích thủ thành Nadeo Argawinata khi cho rằng anh gần như không có nhiều cơ hội phải đối mặt với các cú sút từ đầu giải, nhưng chỉ trong trận gặp Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần.