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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Việt Nam đoạt lại ngôi đầu và toàn quyền tự quyết vào bán kết

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
'Ma thuật đen' của HLV Kim Sang-sik trở lại, lập tức giúp đội tuyển Việt Nam đoạt lại ngôi đầu và quyền tự quyết ở bảng A ASEAN Cup 2026, sau chiến thắng thuyết phục trước Indonesia.
Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Việt Nam đoạt lại ngôi đầu và toàn quyền tự quyết vào bán kết- Ảnh 1.

Chiến thắng đậm đà giúp đội tuyển Việt Nam đoạt lại ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia

Tối 3.8 trên sân Pakansari có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi, trong ngày HLV Kim Sang-sik trở lại với màu áo đen quen thuộc, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu tuyệt vời khi sớm dẫn 2-0 trong hiệp 11 nhờ 2 bàn thắng của Văn Vĩ và Hai Long các phút thứ 6 và 15.

Trong hiệp 2, Hoàng Hên và Xuân Son được HLV Kim Sang-sik tung vào sân và Xuân Son đã ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 71. Trận đấu sau đó khép lại với chiến thắng 3-0 chung cuộc, giúp chúng ta có chiến thắng mang tính bước ngoặt và đẩy Indonesia vào thế khó.

Kết quả này khiến người hâm mộ nức lòng nhất là khi HLV Kim Sang-sik đã cho thấy lại hiệu quả của "Ma thuật đen" (black magic) đến từ vận son mỗi khi mặc áo đen chỉ đạo, chứng kiến đội tuyển Việt Nam đoạt lại ngôi đầu và quyền tự quyết trên bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026.

Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Việt Nam đoạt lại ngôi đầu và toàn quyền tự quyết vào bán kết- Ảnh 2.

Một pha lăn xả của hàng thủ đội tuyển Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chiến thắng tại Pakansari giúp chúng ta có được 7 điểm, bằng với Singapore nhưng tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3). Indonesia đứng thứ 3 với 1 điểm kém hơn và sẽ phải tìm cách đánh bại Singapore nếu muốn đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Ở trận đấu trước đó cũng ở bảng A, Campuchia đã có chiến thắng 3-0 trước Timor Leste nhờ cú đúp của Hav Soknet và bàn ấn định ở phút 90 của Mon Rado. Kết quả này giúp đội bóng có biệt danh "Những chiến binh Angkor Wat" có được 3 điểm đầu tiên.

Thành tích này giúp họ duy trì vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, kém Indonesia 3 điểm. Sẽ rất khó để Campuchia cải thiện vị trí khi vòng đấu cuối sẽ phải làm khách tại Việt Nam. Còn Timor Leste sẽ sớm rời giải với thành tích trắng tay ở trận thứ 4 liên tiếp.

Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Việt Nam đoạt lại ngôi đầu và toàn quyền tự quyết vào bán kết- Ảnh 3.

Xếp hạng bảng A sau lượt 4 tại ASEAN Cup 2026

ảnh: Chụp màn hình

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