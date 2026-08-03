Đội tuyển Việt Nam thăng hoa rực rỡ, thắng ‘hủy diệt’ chủ nhà Indonesia 3-0: Đấu Campuchia ngày nào?

HLV Kim Sang-sik "thay máu", đội tuyển Việt Nam bùng nổ

Tối 3.8, trên sân Pakansari, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia trong bối cảnh chịu không ít áp lực sau màn trình diễn chưa như kỳ vọng trước Singapore. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây bất ngờ khi thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Một số trụ cột như Xuân Son, Quang Hải, Văn Hậu hay Hoàng Hên được cất trên băng ghế dự bị, trong khi Đình Bắc, Tài Lộc, Hai Long cùng nhiều gương mặt khác được trao cơ hội ngay từ đầu.

Tuy nhiên, những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật của HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng phát huy hiệu quả khi đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, chơi tốc độ và hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà trong hiệp đấu đầu tiên.

Không phụ lòng sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik, Văn Vĩ mở tỷ số từ rất sớm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Indonesia. Thành quả đến ở phút 6 khi Văn Vĩ phối hợp bật nhả đẹp mắt với Hoàng Đức trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội khách.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Hai Long nâng tỷ số lên 2-0 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo trắng càng thi đấu hưng phấn. Phút 15, Hai Long thực hiện pha bứt tốc ấn tượng từ giữa sân rồi tung cú sút bất ngờ vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng chỉ sau 15 phút đầu tiên tạo lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Sau khi dẫn trước 2 bàn, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không còn chơi quá vội vàng mà chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hệ thống pressing được duy trì hiệu quả khiến Indonesia gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam cũng chơi tập trung, giữ cự ly hợp lý và hóa giải hầu hết các tình huống tấn công của đội chủ nhà.

Bùi Hoàng Việt Anh phải băng đầu thi đấu sau khi đổ máu vì một pha va chạm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thom Haye phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Hai Long ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong phần còn lại của hiệp 1, Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội chủ nhà chỉ có một tình huống đáng chú ý ở những phút bù giờ khi Shayne Pattynama đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Trước đó, Thom Haye phải nhận thẻ vàng ở phút 31 vì pha phạm lỗi nguy hiểm nhằm vào Hai Long.

Xuân Son lạnh lùng kết liễu trận đấu

Bước sang hiệp 2, Indonesia đẩy cao cường độ tranh chấp với lối chơi quyết liệt quen thuộc. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam không hề nóng vội. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, các học trò của HLV Kim Sang-sik chủ động giảm nhịp độ trận đấu, duy trì cự ly đội hình hợp lý và nhường quyền cầm bóng nhiều hơn cho Indonesia. Thay vì lao lên tấn công dồn dập, đội tuyển Việt Nam kiên nhẫn tổ chức phòng ngự, chờ thời cơ phản công vào những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Tài dùng người của HLV Kim Sang-sik vẫn là điều khiến người hâm mộ trầm trồ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Indonesia dần gia tăng sức ép và buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung, hóa giải phần lớn các tình huống lên bóng của đội chủ nhà.

Nhận thấy một số trụ cột có dấu hiệu xuống sức, HLV Kim Sang-sik thực hiện những điều chỉnh quan trọng khi tung Xuân Son và Hoàng Hên vào sân thay Tài Lộc và Hai Long. Hai sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Ngay sau khi vào sân, Xuân Son đã có cơ hội đầu tiên từ đường chuyền của Thành Long, cho thấy sự nguy hiểm của chân sút này trước hàng thủ Indonesia.

Hoàng Đức thực hiện nhiều đường chuyền rất chuẩn xác ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở bên kia chiến tuyến, HLV John Herdman cũng buộc phải chơi tất tay khi thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi nhân sự, đưa Geypens, Raven và Putra vào sân. Indonesia dâng đội hình lên rất cao, gần như đặt toàn bộ hy vọng vào mặt trận tấn công để tìm bàn rút ngắn tỷ số.

Tuy nhiên, chính cách chơi mạo hiểm ấy lại mở ra nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ Indonesia. Đội tuyển Việt Nam bình tĩnh triển khai những pha phản công tốc độ và liên tục đặt khung thành đội chủ nhà vào tình trạng báo động.

Sau 2 cơ hội bị bỏ lỡ kể từ khi vào sân, Xuân Son cuối cùng cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 71. Tận dụng pha phản công sắc bén, tiền đạo đội tuyển Việt Nam thực hiện cú xỉa bóng đầy tinh tế, đánh bại thủ môn Argawinata để ấn định tỷ số 3-0.

Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0 từ một tình huống phản công ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Campuchia vào lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình. Đây sẽ là trận quyết định BXH chung cuộc của bảng A. sau lượt trận này, đội tuyển Việt Nam tạm thời xếp nhất bảng A với 7 điểm (bằng điểm Singpore nhưng hiệu số tốt hơn), xếp thứ hai là Singapore và Indonesia tụt xuống vị trí thứ ba.

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