Tài năng và chiếc áo 'ma thuật' của HLV Kim Sang-sik: Cứ mặc là đội tuyển Việt Nam lại thắng

Chiếc áo may mắn của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam đã khiến Indonesia thua tâm phục khẩu phục trên sân nhà Pakansari, với trận thắng không tì vết. 3 bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son là "phần nổi" của thế trận phòng ngự phản công, chuyển đổi trạng thái đẳng cấp, còn "phần chìm" chính là đẳng cấp của HLV Kim Sang-sik.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã xây dựng chiến thuật phù hợp, khi bắt bài toàn bộ ý tưởng của Indonesia. Đội tuyển Việt Nam kèm chặt ngòi nổ Mitchell Baker, cô lập Thom Haye, khiến dàn sao gốc Hà Lan như Ragnar Oratmangoen hay Eliano Reijnders của Indonesia không thể chơi bóng đúng nghĩa.

Đội tuyển Việt Nam hiếm khi thua nếu thầy Kim diện áo đen ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam không chỉ phòng ngự chặt, mà còn phản công ấn tượng nhờ những pha luân chuyển mềm mại, lớp lang giữa các tuyến. Trước áp lực nghẹt thở của Indonesia, học trò ông Kim đứng vững nhờ đấu pháp biết mình biết người, nhưng cũng phô diễn khí chất nhà vô địch khi trừng phạt đối thủ từ những sai lầm nhỏ nhất.

Đồng thời, HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định cái duyên... kỳ lạ khi diện chiếc áo đen cùng đội tuyển Việt Nam. Suốt 2 năm huấn luyện, ông đã mặc áo đen khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 tổng cộng hơn 30 trận, trong đó, hầu hết là những chiến thắng. Ở trận gặp Singapore, ông Kim bất ngờ đội sang áo trắng và đội bị cầm chân 0-0. Đó là lý do ông Kim trở lại với chiếc áo đen, và một lần nữa, chuyện "phong thủy" rốt cục không đùa được. Đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm để mở toang cánh cửa bán kết, đồng thời khẳng định sức mạnh nhà vô địch.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

"Tôi biết nhiều CĐV nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore đã mang lại kết quả không may mắn. Chúng tôi đến đây không phải để hòa mà là để giành trọn 3 điểm. Dù Indonesia mặc màu áo nào, nếu họ không mặc màu đen thì tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi đen này", HLV Kim Sang-sik tếu táo chia sẻ trước trận.

Có lẽ, nhiều CĐV mong ông Kim sẽ mặc áo đen trong các trận còn lại ở giải năm nay, để đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngai vàng ASEAN Cup.

20 giờ ngày 7.8, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Campuchia trong khuôn khổ lượt hạ màn vòng bảng ASEAN Cup 2026.