Đội tuyển Việt Nam mở toang cửa bán kết, chỉ còn cách ngôi đầu 1 cửa ải

Đội tuyển Việt Nam lên ngôi đầu xứng đáng

Trước trận gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ phải dừng cuộc chơi nếu phải nhận thất bại. Thậm chí, một trận hòa cũng là không đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ông Kim đã chứng minh tuyên bố "đến Indonesia để lấy 3 điểm" không phải nói suông, mà xuất phát từ sự tự tin của một đội tuyển thực sự mạnh.

Trên sân Pakansari, đội tuyển Việt Nam đã đè bẹp chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-0, nhờ 3 bàn thắng của Văn Vĩ (6'), Hai Long (14') và Xuân Son (71'). Chiến thắng trọn vẹn đã đưa Việt Nam tiến đến rất gần bán kết.

Sau 3 trận, đội tuyển Việt Nam đứng đầu với 7 điểm, hiệu số +10. Singapore cũng có 7 điểm, nhưng xếp nhì do hiệu số +3. Inonesia có 6 điểm, xếp hạng ba với hiệu số +4. Campuchia (3 điểm) và Timor Leste (0 điểm) lần lượt đứng thứ tư và thứ năm.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) đánh bại chủ nhà 3 bàn không gỡ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với việc gặp Campuchia, đội đã bị loại, ở lượt hạ màn, trong khi Singapore phải đụng độ Indonesia trong trận cầu định đoạt tấm vé, đội tuyển Việt Nam cần như chắc chắn sẽ có mặt ở bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ dừng cuộc chơi nếu... thua rất đậm Campuchia, còn Indonesia thắng Singapore cách biệt càng ít càng tốt ở lượt hạ màn. Dù vậy, kịch bản này khó xảy ra. Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn Campuchia và cũng chỉ cần một điểm để góp mặt ở vòng sau. Còn nếu thắng, Hoàng Đức cùng đội sẽ góp mặt tại bán kết với ngôi đầu.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Chiến thắng đậm trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại ở vòng bảng ASEAN Cup, kéo dài từ năm 2014 đến nay. 12 năm qua, Việt Nam đã đá 25 trận vòng bảng Đông Nam Á và không phải nhận bất cứ thất bại nào.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận đấu tại Pakansari để vãn hồi niềm tin từ người hâm mộ. Trong khi đó, Indonesia phải gồng mình trước Singapore trên sân Jalan Besar ở lượt cuối với hy vọng vào bán kết. Nếu không thắng Singapore, Indonesia sẽ bị loại.