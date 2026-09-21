Chân sút được Madam Pang đưa về từ Anh tịt ngòi toàn tập trước FIFA ASEAN Cup, Thái Lan bất an

Nhờ Madam Pang vẫn lên đội tuyển Thái Lan?

Jude Soonsup-Bell đang sa sút phong độ thê thảm tại giải Thai League trong màu áo Port FC. Nhưng anh vẫn được HLV Anthony Hudson triệu tập vào danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup sắp tới đây. Báo chí Thái Lan đã liên tục tỏ ý nghi ngờ với quyết định này, cho rằng "Soonsup-Bell được lên đội tuyển là nhờ sức ảnh hưởng từ Madam Pang".

Trận tái đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup rất được chờ đợi. Liệu Soonsup-Bell có phụ lòng Madam Pang? Ảnh: Ngọc Linh

Tính đến nay, sau khi quyết định không thi đấu cho đội tuyển Thái Lan tại giải khu vực ASEAN Cup trong tháng 7 và 8, Soonsup-Bell kịp hoàn tất vụ chuyển nhượng từ nước Anh sau khi được CLB Grimsby Town giải phóng hợp đồng. Anh chính thức trở về Thái Lan thi đấu khi khoác áo Port FC tại Thai League từ mùa 2026 - 2027. Đây là đội bóng do Madam Pang làm chủ tịch trước đây, trước khi chuyển giao cho thành viên trong gia đình khi bà trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Madam Pang đã thuyết phục thành công Soonsup-Bell trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan với các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 11.2025. Đến nay, chân sút 22 tuổi này đã có 6 lần khoác áo "Voi chiến" và ghi 2 bàn.

Việc đồng ý trở về Thai League thi đấu cũng được xem là một bước tiến sẽ giúp cầu thủ gốc Anh này ngày càng hoàn thiện hơn, và trở thành chân sút chủ lực của đội tuyển Thái Lan.

Mục tiêu của Soonsup-Bell chính là trở lại đội tuyển Thái Lan để chinh phục ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup, trong đó có trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam ở bảng B vào ngày 29.9 tới đây tại Bandung, Indonesia.

Phong độ tệ hại

Thế nhưng, qua 3 trận tại Thai League trong màu áo Port FC, cầu thủ này hiện mới được ra sân tổng cộng có 45 phút và đều vào sân từ ghế dự bị, chưa ghi bàn hoặc có pha kiến tạo nào.

Trận mới nhất ngày 20.9, trước khi lên tập trung đội tuyển Thái Lan, Soonsup-Bell chỉ ngồi dự bị suốt trận. Trước đó, cầu thủ này cũng chỉ có 27 phút thi đấu tại AFC Champions League Elite và không để lại bất cứ dấu ấn gì.

"Cuộc sống ở Thai League không hề dễ dàng cho Soonsup-Bell, dù anh đã từng trải qua các giải đấu hàng đầu tại châu Âu, như nước Anh trong màu áo CLB Chelsea và Tottenham, cũng như tại Tây Ban Nha", báo Thái Lan, Siamsport bày tỏ.

Phong độ được xem là rất tệ của Soonsup-Bell, bên cạnh 2 chân sút còn lại của đội tuyển Thái Lan, gồm Supachai Chaided (CLB Buriram United) cũng chưa ghi bàn nào kể từ đầu mùa. Và Teerasak Poeiphimai (cũng của Port FC) mới ghi 1 bàn sau 4 trận.

Qua đó, đã thực sự gây lo lắng cho người hâm mộ Thái Lan. "Họ cũng đặt các câu hỏi, liệu hàng công thiếu sắc bén này có làm nên trò trống gì tại FIFA ASEAN Cup? HLV Anthony Hudson sẽ làm sao trong thời gian cực ngắn để bộ ba tiền đạo này kịp tìm lại duyên ghi bàn?", theo Siamsport.