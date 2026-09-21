Chốt giờ thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan: 12 giờ trưa, đủ sức đá sòng phẳng,

U.23 Uzbekistan XOAY TUA ĐỘI HÌNH

U.23 Uzbekistan mang đến ASIAD 20 dàn cầu thủ trẻ hơn tuổi quy định (lứa U.21), với định hướng chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2028, giải đấu đồng thời là vòng loại Olympic. Do đó, ban huấn luyện đội bóng Trung Á sẽ tạo điều kiện cho càng nhiều cầu thủ ra sân càng tốt. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, U.23 Uzbekistan gần như chắc chắn sẽ xoay tua đội hình ở trận gặp U.23 VN, vừa để các trụ cột nghỉ ngơi, vừa trao cơ hội cho những gương mặt còn lại.

Lê Phát (16) biết cách tạo bất ngờ bằng những pha xử lý táo bạo ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, U.23 VN chỉ cần 1 điểm là chắc suất đi tiếp, không cần quan tâm kết quả trận U.23 Philippines gặp U.23 Kuwait. Tuy nhiên, nếu bước vào trận đấu với tâm lý cầu hòa, các cầu thủ sẽ dễ mất động lực, nên ban huấn luyện vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng. Với việc U.23 Uzbekistan nhiều khả năng tung ra đội hình không mạnh nhất, đây chính là cơ sở để U.23 VN tự tin chơi sòng phẳng.

U.23 VN CẦN LƯU Ý GÌ ?

Các trụ cột U.23 Uzbekistan sẽ được cho nghỉ, nhưng rất có thể họ sẽ vào sân trong hiệp 2 để duy trì cảm giác thi đấu. Trong đó có 2 gương mặt U.23 VN cần dành sự chú ý đặc biệt. Saidumarkhon Saidnurullaev, người đã ghi 2 bàn ở vòng bảng, là mẫu tiền đạo sắc bén trong vòng cấm, giỏi chạy chỗ và phá bẫy việt vị, giúp lối chơi đơn giản, trực diện của U.23 Uzbekistan phát huy hiệu quả qua những pha tấn công biên, tạt bóng, căng ngang sắc sảo. Điều này đòi hỏi các hậu vệ cánh như Phi Hoàng, Minh Phúc phải hạn chế việc đối phương thoải mái tạt bóng, còn các trung vệ luôn phải bọc lót cho nhau. Bên cạnh đó, Sardorbek Bakhromov, cầu thủ cùng có 2 bàn, cũng là mối nguy hiểm với những cú sút xa hay khả năng bất ngờ xâm nhập vòng cấm.

Khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái của U.23 Uzbekistan cũng để lại ấn tượng mạnh, khi đội bóng Trung Á có không ít bàn thắng đến từ kịch bản cướp bóng ngay trên phần sân đối phương rồi triển khai tấn công nhanh. Vì vậy, các tiền vệ trung tâm như Quốc Cường, Xuân Bắc cần xử lý bóng gọn gàng, hạn chế tối đa mất bóng ở khu vực nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Lê Phát, Văn Thuận cũng cần tận dụng tối đa cơ hội có được, bởi trước một đối thủ tổ chức tốt, cơ hội sẽ không nhiều.

Chia sẻ trước trận đấu, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong cho biết: "Lối chơi của U.23 VN vẫn giữ được sự gắn kết. Hàng công không có nhiều thay đổi và vẫn thi đấu ổn định, dẫu rằng thiếu Đình Bắc khiến khả năng tạo khác biệt giảm đi đôi chút. Về phương án thay thế Đình Bắc, tôi đánh giá cao Lê Phát, cầu thủ còn rất trẻ nhưng đã thể hiện tốt tại giải U.23 châu Á, cũng như qua 2 mùa giải thi đấu chững chạc, tâm lý vững vàng tại V-League. Nếu được chơi bóng thoải mái, không còn áp lực, Lê Phát hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí của Đình Bắc. Ngoài ra, tôi cũng ấn tượng với Ngọc Mỹ, tiền đạo đang có phong độ khá ổn định. Điều khiến tôi còn đôi chút lo lắng là vị trí của Thái Sơn, khi đội đang thiếu một tiền vệ đánh chặn thực thụ. Dù vậy, tôi tin U.23 VN đủ sức có điểm bằng lối chơi phòng ngự phản công. Về phía U.23 Uzbekistan, tôi nghĩ rằng họ dành cho chúng ta sự tôn trọng nhất định và sẽ không thể mạo hiểm chơi tấn công dồn dập được. Tôi dự đoán U.23 VN có kết quả hòa với U.23 Uzbekistan và đi tiếp".