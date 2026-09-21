Các kênh phát mới nhất U.23 Việt Nam đấu U.23 Uzbekistan: Đối thủ ‘bá đạo’ cỡ nào?

"Khắc tinh" của U.23 Việt Nam

U.23 Uzbekistan toàn thắng cả 2 trận đầu tiên tại ASIAD 20. Đội bóng đến từ Trung Á vượt qua U.23 Philippines với tỷ số 5-1 ở lượt trận đầu tiên. Sau đó, U.23 Uzbekistan thắng tiếp U.23 Kuwait 2-0. Đây là trận đấu mà U.23 Uzbekistan bị đuổi 1 cầu thủ ngay đầu hiệp 2, nhưng họ vẫn đủ sức bảo toàn cách biệt 2 bàn cho đến cuối trận. Đội bóng trẻ đến từ Trung Á đã chắc chắn giành vé vào tứ kết.

U.23 Uzbekistan (áo trắng) từng đánh bại U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2024 Ảnh: VFF

U.23 Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất nhì châu Á, chỉ sau U.23 Nhật Bản. Ở vòng chung kết giải U.23 châu Á diễn ra hồi đầu năm nay, U.23 Uzbekistan bất ngờ bị loại ở tứ kết, sau khi thua U.23 Trung Quốc sau loạt sút luân lưu. Đấy là trận đấu mà đội bóng trẻ đến từ Trung Á ép sân hoàn toàn, dứt điểm liên tục, nhưng các pha dứt điểm của họ bị chặn đứng bởi thủ môn đội U.23 Trung Quốc thi đấu xuất thần.

Còn ở 4 kỳ giải liên tục trước đó, từ năm 2018 – 2024, Uzbekistan đều ít nhất có mặt tại bán kết, 3 lần trong số 4 lần kể trên, họ vào chung kết. Cụ thể, U.23 Uzbekistan đứng nhì giải U.23 châu Á các năm 2022 và 2024, vô địch giải đấu này năm 2018. Đặc biệt, năm 2018, U.23 Uzbekistan thắng U.23 Việt Nam 2-1 trong trận chung kết tại "Thường Châu tuyết trắng". Đến năm 2024, U.23 Uzbekistan thắng U.23 Việt Nam 3-0 ở vòng bảng. Nhìn chung, đội bóng trẻ đến từ Trung Á mạnh hơn hẳn đội tuyển U.23 Việt Nam ở lứa tuổi 23.

Đối thủ đã giảm động lực sau khi có vé vào tứ kết?

Còn ở đấu trường ASIAD, bóng đá Uzbekistan từng giành ngôi vô địch năm 1994. Đấy là năm đầu tiên họ tham dự Đại hội Thể thao châu Á, tính từ thời điểm đất nước Uzbekistan nói chung, bóng đá Uzbekistan nói riêng tách ra từ Liên Xô cũ. Kể từ khi nội dung bóng đá nam ASIAD dành cho các cầu thủ trong lứa tuổi 23 (từ năm 2002), đội tuyển U.23 Uzbekistan lọt vào tứ kết các kỳ đại hội năm 2006, 2010 và 2018. Họ giành huy chương đồng ở kỳ ASIAD gần nhất năm 2023, tại Hàng Châu (Trung Quốc).

U.23 Việt Nam cần ít nhất 1 điểm trước U.23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng, để chắc suất vào tứ kết Ảnh: Độc Lập

Cầu thủ Uzbekistan có tốc độ, có kỹ thuật, thể hình khá. Về mặt kỷ luật chiến thuật, cầu thủ Uzbekistan cũng được đánh giá rất cao, có thể sánh ngang với ý thức tổ chức kỷ luật của các đội bóng Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Chính vì thế, khi đối đầu với các đội đến từ Uzbekistan, các đại diện của bóng đá Việt Nam rất khó gây bất ngờ.

Khi thi đấu với U.23 Uzbekistan vào 12 giờ ngày 22.9, các cầu thủ U.23 Việt Nam phải giữ được sự chặt chẽ trong đội hình, phải chớp nhoáng trong những tình huống lên bóng, mới mong vượt qua hàng thủ của đối phương.

Có một chi tiết có thể có lợi cho U.23 Việt Nam ở trận đấu sắp diễn ra tại ASIAD 20 trên đất Nhật Bản, đó là U.23 Uzbekistan đã có vé vào tứ kết. Không loại trừ khả năng họ không sử dụng đội hình mạnh nhất, không bung hết sức khi đối đầu với U.23 Việt Nam, nhằm tiết kiệm thể lực cho giai đoạn tiếp theo của giải. Khi đó, U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội giành điểm trước đội bóng mạnh đến từ Trung Á.