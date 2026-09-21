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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Lê Giang Patrik tri ân HLV Mai Đức Chung và câu chuyện cảm động cách đây 18 năm

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Thủ môn Lê Giang Patrik vừa có dòng trạng thái đầy xúc động trên trang cá nhân, gửi lời tri ân đến HLV Mai Đức Chung nhân dịp tái ngộ tại Hà Nội.

    Ngày 21.9, thủ môn Lê Giang Patrik có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Anh gặp gỡ HLV Mai Đức Chung và trân trọng biếu tặng cựu thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam chiếc áo đấu của mình.

    Trên trang cá nhân, Lê Giang Patrik chia sẻ: "Lần đầu tiên con gặp chú là vào năm 2008. Hôm nay, sau 18 năm, một trong những giấc mơ lớn nhất của con đã trở thành hiện thực. Có được ngày hôm nay cũng là nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của chú. Con cảm ơn chú Mai Đức Chung vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ con trên hành trình này. Con sẽ không bao giờ quên điều đó. Chúc chú và gia đình luôn bình an, hạnh phúc".

    Lê Giang Patrik tri ân HLV Mai Đức Chung và câu chuyện cảm động cách đây 18 năm - Ảnh 1.

    Lê Giang Patrik luôn nhớ đến những lời khuyên của HLV Mai Đức Chung và dành cho HLV kỳ cựu sự trân trọng

    ẢNH: FBNV

    Câu chuyện bắt đầu vào cuối năm 2008, Lê Giang Patrik, khi đó mới 16 tuổi, lần đầu về Việt Nam thử việc. Chính HLV Mai Đức Chung, khi đó dẫn dắt U.22 Việt Nam, là người trực tiếp thẩm định tài năng của anh. Dù ấn tượng với thể hình 1,92 m cùng khả năng phán đoán, bắt bóng bổng tốt của Lê Giang, HLV Mai Đức Chung khi ấy vẫn thận trọng cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá kinh nghiệm thi đấu và khả năng phối hợp cùng hàng thủ. Thời điểm đó, HLV Mai Đức Chung cũng dành cho Lê Giang Patrik nhiều lời khuyên chí tình.

    18 năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam của Lê Giang Patrik đã trở thành hiện thực. Từ năm 2023, anh trở lại thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Công an Hà Nội rồi trở thành trụ cột của CLB Công an TP.HCM. Anh từng bước khẳng định năng lực trước khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào đầu năm 2026. 

    Mới đây, Lê Giang Patrik đã có những màn trình diễn ấn tượng, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, người gác đền sinh năm 1992 tiếp tục là trụ cột của "Những chiến binh sao vàng". 


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