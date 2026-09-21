Nghịch lý HAGL, chơi vơi giữa mục tiêu và thực tế: Thua từ V-League đến Cúp quốc gia…

Đội hình thiếu chiều sâu

Theo thống kê từ Transfermarkt, HAGL đang sở hữu đội hình có độ tuổi trung bình 23,6, trẻ nhất V-League, với tổng giá trị chuyển nhượng chỉ khoảng 2,2 triệu euro, tương đương 65,7 tỉ đồng, chưa bằng 1/3 so với CLB Công an Hà Nội, đội bóng có đội hình đắt giá nhất giải hiện tại với gần 193 tỷ đồng.

Thế nhưng, phát biểu mới nhất của ông Vũ Tiến Thành sau trận thua CLB Hải Phòng lại cho thấy một thực tế trái ngược. Giám đốc kỹ thuật của HAGL mạnh dạn: "Mùa này chúng tôi còn đặt mục tiêu vào top 6". Chính sự chênh lệch giữa tham vọng và thực lực này đang là bài toán lớn nhất của đội bóng phố núi lúc này.

Trần Gia Bảo (trái), cầu thủ sinh năm 2008, đang được trao nhiều cơ hội ở HAGL ẢNH: HỒ ĐỨC

Nhìn vào bảng chi tiết đội hình theo từng tuyến, HAGL không có bất kỳ vị trí nào sở hữu giá trị nổi bật: hàng thủ được định giá khoảng 17,2 tỷ đồng, tuyến giữa khoảng 25,4 tỷ đồng, hàng công khoảng 15 tỷ đồng - những con số khiêm tốn nếu so với mặt bằng chung V-League, nơi nhiều đối thủ sở hữu cá nhân có giá trị còn cao hơn cả một tuyến của HAGL.

Trong bối cảnh đó, việc ông Vũ Tiến Thành công khai đặt mục tiêu tốp 6, vốn đòi hỏi một đội hình đủ chiều sâu và bản lĩnh để cạnh tranh sòng phẳng với các CLB chi tiêu mạnh tay, cho thấy khoảng cách không nhỏ giữa kỳ vọng của ban lãnh đạo và những gì đội bóng đang thực sự sở hữu.

Hiện thực phũ phàng

Những gì diễn ra trên sân cỏ đang minh chứng rõ nhất cho nghịch lý này. Sau 3 trận đấu chính thức ở mùa giải mới, HAGL toàn thua: thảm bại 0-4 trước Nam Định ở vòng 1, thua ngược 1-3 trước Hải Phòng ở vòng 2, và gây sốc lớn nhất khi để thua 2-3 trước đội hạng nhất Hưng Yên ở Cúp quốc gia. Tổng cộng, HAGL mới ghi được 3 bàn (2 trong số đó vào lưới CLB Hưng Yên) nhưng đã thủng lưới tới 10 bàn. Đây là hệ quả khó tránh khỏi khi một đội hình non trẻ, thiếu vắng những cái tên giàu kinh nghiệm để dẫn dắt, phải liên tục đối đầu với áp lực.

Nguyễn Hữu Anh Tài (giữa), cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất HAGL lúc này, lại không phải mẫu ngôi sao có thể "gánh" đội ẢNH: HỒ ĐỨC

Câu hỏi đặt ra là liệu một môi trường liên tục thất bại như vậy có thực sự lý tưởng để các cầu thủ trẻ phát triển, khi xung quanh họ thiếu vắng những đàn anh đủ bản lĩnh để dìu dắt qua giai đoạn khó khăn? Được ra sân thi đấu thường xuyên là điều tích cực, nhưng nếu không có người định hướng đúng cách, những trận thua liên tiếp hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trẻ.

Dù vậy, bóng đá Việt Nam cũng từng chứng kiến tiền lệ tương tự: chính lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ngày trước cũng đã trải qua không ít mùa giải thi đấu bết bát, thậm chí vật lộn trụ hạng cùng HAGL. Phải đến mùa giải 2021, dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang, lứa cầu thủ này mới thi đấu thực sự bùng nổ. Vấn đề còn lại là liệu ban huấn luyện hiện tại có đủ kiên nhẫn và phương pháp phù hợp để giúp lứa cầu thủ trẻ lần này đi con đường tương tự, thay vì gục ngã giữa chừng vì áp lực thành tích?