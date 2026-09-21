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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Nhận định U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan: Lê Nguyên Hoàng tuyên bố cực hay, không ngán sợ đối thủ

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    (từ Nayoga - Nhật Bản)

    Thủ lĩnh hàng phòng ngự U.23 Việt Nam, trung vệ Lê Nguyên Hoàng khẳng định U.23 Việt Nam không ngán sợ mà sẽ chơi đôi công để tìm cách đánh bại U.23 Uzbekistan.

    Nhận định U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan: Lê Nguyên Hoàng tuyên bố cực hay, không ngán sợ đối thủ- Ảnh 1.

    Lê Nguyên Hoàng (4) và đồng đội lắng nghe HLV Đinh Hồng Vinh hướng dẫn chiến thuật

    ảnh: Độc Lập

    U.23 Việt Nam muốn đánh bại U.23 Uzbekistan

    Chiều 21.9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập quan trọng, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận "chung kết" ở bảng C với U.23 Uzbekistan.

    Đó sẽ là trận đấu thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nắm quyền tự quyết trong tay khi chỉ cần có điểm (hòa hoặc thắng) sẽ giành vé lọt vào vòng tứ kết ASIAD 2026 mà không cần quan tâm đến các kết quả khác.

    Trung vệ Lê Nguyên Hoàng cho biết: "Qua hai ngày nghỉ, toàn đội U.23 Việt Nam cũng đã lấy lại được sự tự tin và chuẩn bị được trạng thái tốt để ngày mai sẵn sàng bước vào trận đấu với U.23 Uzbekistan.

    Nhận định U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan: Lê Nguyên Hoàng tuyên bố cực hay, không ngán sợ đối thủ- Ảnh 2.

    Tiền vệ Quốc Cường sẽ là vũ khí từ xa lợi hại của U.23 Việt Nam

    Ảnh: Độc Lập

    Tôi đánh giá U.23 Uzbekistan rất mạnh ở các giải đấu trẻ của châu lục, kể cả đội tuyển quốc gia. Về nền tảng thể lực cũng như là sức mạnh cũng như tư duy chơi bóng của họ rất tốt. Cá nhân tôi đánh giá đây là một đối thủ rất mạnh và chúng tôi sẽ phải cần tập trung trong trận đấu ngày mai".

    Đặc biệt, trung vệ trẻ sinh năm 2005 phủ nhận khả năng U.23 Việt Nam sẽ chơi tử thủ trước đối thủ từng 3 lần vào chung kết và 1 lần vô địch U.23 châu Á. Ngược lại, Lê Nguyên Hoàng khẳng định toàn đội sẽ hướng tới một chiến thắng.

    Nhận định U.23 Việt Nam vs U.23 Uzbekistan: Lê Nguyên Hoàng tuyên bố cực hay, không ngán sợ đối thủ- Ảnh 3.

    HLV Đinh Hồng Vinh tự tin U.23 Việt Nam sẽ có điểm trước U.23 Uzbekistan

    Ảnh: Độc Lập

    Cầu thủ đang chiếm suất đá chính và là nhân tố quan trọng giúp SLNA có 2 trận toàn thắng đầu mùa, tạm nằm trong tốp 3 V-League 2026 - 2027 bày tỏ: "Chắc chắn trận đấu ngày mai, hai đội sẽ chơi đôi công.

    Tôi nghĩ đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tự tin để triển khai lối chơi của chính mình và hy vọng là toàn đội sẽ luôn cảm thấy sự thoải mái khi bước ra sân. Tôi mong anh em thể hiện được hết khả năng của mình.

    Theo như chúng tôi xem băng hình thì tất cả các cầu thủ của U.23 Uzbekistan đều rất tốt. Người ta hoán đổi cũng như là hỗ trợ cho nhau rất tốt, nên anh em chúng tôi khi ra sân đều phải luôn tập trung và hỗ trợ lẫn nhau".

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