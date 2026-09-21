Hoàng Anh Gia Lai chính thức tiếp nhận đội bóng đá nữ Đăk Đoa

Ngày 21.9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ chuyển giao đội bóng đá nữ Đăk Đoa cho Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận, quản lý và đào tạo.

Xây dựng đội bóng đá nữ theo hướng chuyên nghiệp

Việc chuyển giao được xem là bước phát triển mới đối với bóng đá nữ tại Gia Lai, tạo điều kiện để đội bóng có môi trường tập luyện, thi đấu bài bản hơn, đồng thời xây dựng nguồn VĐV nữ, nhất là VĐV người dân tộc thiểu số.

Lễ chuyển giao đội bóng đá nữ Đăk Đoa cho Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận, quản lý và đào tạo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, đội bóng đá nữ Đăk Đoa tham gia giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I năm 2026 và để lại dấu ấn tại giải. Đội thi đấu kiên cường, giành HCB.

Theo thống nhất giữa UBND xã Đăk Đoa và Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, công ty sẽ tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng nhằm duy trì, phát triển phong trào bóng đá nữ, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện cho các VĐV tham gia các giải đấu cấp tỉnh và quốc gia.

Công ty có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, tổ chức tập luyện, huấn luyện và thi đấu; bố trí BHL, nhân sự chuyên môn cùng các điều kiện cần thiết phục vụ đào tạo VĐV.

Hoàng Anh Gia Lai cũng được đề nghị chú trọng tuyển chọn, đào tạo lực lượng trẻ, đặc biệt là các VĐV nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, qua đó tạo nguồn kế cận cho bóng đá nữ Gia Lai.

Trong quá trình quản lý đội bóng, Hoàng Anh Gia Lai phải bảo đảm các điều kiện về an toàn, chăm sóc, sinh hoạt, tập luyện và thi đấu cho VĐV; đồng thời phối hợp với UBND xã Đăk Đoa và các cơ quan liên quan.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, cho biết trong giai đoạn đầu, phần lớn VĐV vẫn sinh sống và học tập tại địa phương. Vì vậy, CLB sẽ tổ chức tập luyện phù hợp, tạo điều kiện để các em duy trì việc học và gần gũi với gia đình.

"Chúng tôi thống nhất chủ trương tiếp nhận đội bóng đá nữ Đăk Đoa để đào tạo và từng bước xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng các câu lạc bộ chuyên nghiệp quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ", ông Thắng nói.

Đội bóng sẽ được tham gia các giải đấu, trận giao hữu và những sân chơi phù hợp nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai là từng bước xây dựng lực lượng đủ nền tảng để tham dự giải vô địch quốc gia vào năm 2027.



Yêu cầu thực hiện đúng cam kết

Tại lễ chuyển giao, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các VĐV bóng đá có thành tích xuất sắc tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Hoàng Anh Gia Lai thực hiện đúng các cam kết đối với đội bóng nữ, sắp xếp lịch tập luyện, thi đấu hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học của VĐV.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Hoàng Anh Gia Lai thực hiện đúng các cam kết đối với đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tỉnh cũng định hướng nâng cấp đội bóng từ sân 7 lên sân 11, chuẩn bị lực lượng để tham gia các giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ năm 2027.

Sở VH-TT-DL được giao rà soát cơ chế quản lý, nghiên cứu chính sách hỗ trợ và giải quyết việc làm cho VĐV sau khi giải nghệ; đồng thời kết nối với các chuyên gia quốc tế để tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại.

Liên đoàn Bóng đá Gia Lai được yêu cầu đẩy mạnh phong trào bóng đá nữ, xây dựng kế hoạch phát triển từ cơ sở, nhất là tại các xã và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tạo nguồn vận động viên trẻ cho bóng đá tỉnh.

Đội bóng nữ Đăk Đoa hiện có 22 thành viên, từ 15 - 35 tuổi, phần lớn là người Ba Na và Jrai. Đội được thành lập khoảng 10 năm. Ban ngày, các cô gái đi học, đi làm; tối tranh thủ tập luyện 2 - 3 buổi mỗi tuần. Theo thỏa thuận chuyển giao, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp nhận, quản lý và đào tạo 14 thành viên đội bóng nữ Đăk Đoa, hướng tới tham dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từ năm 2027. Các thành viên còn lại đang trong thời gian thử việc. Sau khi tiếp nhận, CLB dự kiến tuyển chọn thêm cầu thủ từ các tuyến, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y tế và giáo án huấn luyện theo mô hình chuyên nghiệp, chuẩn bị lực lượng tham dự giải vô địch quốc gia từ mùa giải 2027.



