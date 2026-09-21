HLV Hoàng Văn Phúc tiết lộ ‘bí kíp’ hòa Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Trung Quốc

HLV Hoàng Văn Phúc thành công đưa đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAD 2026 Ảnh: Thụy An

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng

Tối 21.9 trên sân vận động Nagai tại Osaka (Nhật Bản), đội tuyển nữ Việt Nam đã có hiệp 2 trên cơ nhưng không thể ghi bàn, chấp nhận hòa Thái Lan 0-0 và đoạt vé lọt vào tứ kết với tư cách đội xếp ba bảng E.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Ngay từ đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đã xác định đây là trận đấu cuối vòng bảng, nếu muốn giành vé vào tứ kết thì chúng ta phải đối diện với 1 điểm. Vì vậy đội bóng đã chuẩn bị cũng tương đối kỹ càng .

Đội tuyển Thái Lan trận này đã thay đổi sơ đồ chơi bóng. Hai trận trước họ thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 và 4-4-2 nhưng hôm nay họ chuyển sang sơ đồ 3-5-2 để chơi tấn công nhằm tìm kiếm trận thắng.

Thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc không tốt. Trong 15 đến 20 phút đầu tuyến giữa chưa giành quyền kiểm soát bóng được .

Nhưng sau đó qua những chỉ đạo kịp thời, vào cuối hiệp 1 các cầu thủ đã bắt đầu lấy lại thế cân bằng.

Bích Thùy chơi nỗ lực trong sự kèm cặp sát sao của hậu vệ Thái Lan ảnh: Thụy An

Đặc biệt vào hiệp 2 chúng ta đẩy cao đội hình. Mục tiêu của tôi là không phải là phòng ngự thụ động để giành một điểm .

Nhưng trong bóng đá, chúng ta muốn cố giữ hòa thì sẽ rất mong manh.

Vì vậy chúng tôi điều chỉnh thay một lúc 3 cầu thủ và có thể chơi pressing ở 1/3 sân đối phương. Thực tế đã tạo một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng sau các pha bóng của Bích Thùy và Vũ Thị Hoa".

Tại vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Trung Quốc - đội bóng từng thắng 3-0 trong trận giao hữu với chúng ta ở đợt tập huấn tại Tô Châu trước khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đến ASIAD 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Nhìn chung, chúng tôi hài lòng với 1 điểm nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là khi hàng phòng ngự có bóng phải mạnh dạn chơi kiểm soát, đừng đá bóng dài.

Đông đảo CĐV có mặt trên sân Nagai tại Osaka cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam ảnh: Thụy An

Hy vọng tới đây các em sẽ hiểu được cách chơi của BHL, đặc biệt khắc phục tâm lý nhập cuộc chưa tốt. Thường thường khi giành được bóng rồi thì hay bị vội và lỗi. Chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều".

Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Trung Quốc xếp nhất bảng G. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Ở đợt tập huấn trước thềm ASIAD 2026, chúng tôi đã gặp đội Trung Quốc. Về mặt thể hình thể chất hay kỹ thuật, họ đều hơn chúng ta .

Nhưng trước tiên, chúng tôi phải giúp cầu thủ phục hồi tốt đã, sau đó BHL sẽ lựa chọn cách chơi cho phù hợp. Chắc chắn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự nhưng sẽ không tử thủ quá.

Đặc biệt, chúng tôi phải tập những phương án chuyển đổi từ khi giành được bóng cho đến triển khai tấn công nhanh. Đá 90 phút thì chúng ta chỉ cần chọn những thời điểm để pressing tầm cao mà thôi.

Một pha đưa bóng vào trong của Nguyễn Thị Hoa ảnh: Thụy An

Bởi vì về đẳng cấp, họ vẫn vượt trội hơn chúng ta quá nhiều. Hy vọng với tâm lý thoải mái và chuẩn bị kỹ, bóng đá vốn dĩ có nhiều bất ngờ, các cầu thủ sẽ thực hiện đúng yêu cầu chiến thuật của BHL đề ra".

HLV Hoàng Văn Phúc thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam gửi lời tri ân đến rất đông CĐV là kiều bào tại Osaka đã luôn ủng hộ đội bóng: "Chúng tôi rất xúc động, ngay từ buổi tập hôm qua và hôm kia cũng vậy, có rất đông kiều bào đã đến thăm và tặng hoa quả cho các cầu thủ.

Thay mặt BHL và toàn thể đội, cho tôi được gửi lời cảm ơn nhiệt thành nhất đến tấm lòng kiều bào đã không quản ngại đường xa đến sân để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam".