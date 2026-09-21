HLV Hoàng Văn Phúc tiết lộ ‘bí kíp’ hòa Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Trung Quốc

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng
Tối 21.9 trên sân vận động Nagai tại Osaka (Nhật Bản), đội tuyển nữ Việt Nam đã có hiệp 2 trên cơ nhưng không thể ghi bàn, chấp nhận hòa Thái Lan 0-0 và đoạt vé lọt vào tứ kết với tư cách đội xếp ba bảng E.
HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Ngay từ đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đã xác định đây là trận đấu cuối vòng bảng, nếu muốn giành vé vào tứ kết thì chúng ta phải đối diện với 1 điểm. Vì vậy đội bóng đã chuẩn bị cũng tương đối kỹ càng
Đội tuyển Thái Lan trận này đã thay đổi sơ đồ chơi bóng. Hai trận trước họ thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 và 4-4-2 nhưng hôm nay họ chuyển sang sơ đồ 3-5-2 để chơi tấn công nhằm tìm kiếm trận thắng.
Thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc không tốt. Trong 15 đến 20 phút đầu tuyến giữa chưa giành quyền kiểm soát bóng được
Đặc biệt vào hiệp 2 chúng ta đẩy cao
Vì vậy chúng tôi điều chỉnh thay một lúc 3 cầu thủ và có thể chơi pressing ở 1/3 sân đối phương. Thực tế đã tạo một số cơ hội
Tại vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Trung Quốc - đội bóng từng thắng 3-0 trong trận giao hữu với chúng ta ở đợt tập huấn tại Tô Châu trước khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đến ASIAD 2026.
HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Nhìn chung, chúng tôi hài lòng với 1 điểm nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là khi hàng phòng ngự có bóng phải mạnh dạn chơi kiểm soát, đừng đá bóng dài.
Hy vọng tới đây các em sẽ hiểu được cách chơi của BHL, đặc biệt khắc phục tâm lý nhập cuộc chưa tốt. Thường thường khi giành được bóng rồi thì hay bị vội và lỗi. Chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều".
Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Trung Quốc xếp nhất bảng G. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Ở đợt tập huấn trước thềm ASIAD 2026, chúng tôi đã gặp đội Trung Quốc.
Nhưng trước tiên, chúng tôi phải giúp cầu thủ phục hồi tốt đã, sau đó BHL sẽ lựa chọn cách chơi cho phù hợp. Chắc chắn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự nhưng sẽ không tử thủ quá.
Đặc biệt, chúng tôi phải tập những phương án chuyển đổi
Bởi vì về đẳng cấp, họ vẫn vượt trội hơn chúng ta quá nhiều. Hy vọng với tâm lý thoải mái và chuẩn bị kỹ, bóng đá vốn dĩ có nhiều bất ngờ, các cầu thủ sẽ thực hiện đúng yêu cầu chiến thuật của BHL đề ra".
HLV Hoàng Văn Phúc thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam gửi lời tri ân đến rất đông CĐV là kiều bào tại Osaka đã luôn ủng hộ đội bóng: "Chúng tôi rất xúc động, ngay từ buổi tập hôm qua và hôm kia cũng vậy, có rất đông kiều bào đã đến thăm và tặng hoa quả cho các cầu thủ.
Thay mặt BHL và toàn thể đội, cho tôi được gửi lời cảm ơn nhiệt thành nhất đến tấm lòng kiều bào đã không quản ngại đường xa đến sân để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam".
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