Hai Việt kiều gen Z ăn mặc giản dị mà vẫn ‘chất’ khi hội quân đội tuyển Việt Nam

Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa bay chung một chuyến bay, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài, có mặt tại thủ đô Hà Nội vào khoảng 18 giờ. Đến khoảng 20 giờ, 2 cầu thủ này đến khách sạn mà Đội tuyển Việt Nam đóng quân. Trước đó, 2 đồng đội ở CLB Công an TP.HCM là Lê Giang Patrik và Nguyễn Nhật Minh đã đến trước.

Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng mặc áo thun giản dị ẢNH: CHỤP VIDEO HẠNH AN

Ngô Đăng Khoa có chút bẽn lẽn ẢNH: CHỤP VIDEO HẠNH AN

Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, là cầu thủ người Việt gốc Anh, được HLV Kim Sang-sik triệu tập ngay từ đầu. Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa sinh năm 2006, lớn lên ở Úc và được chọn bổ sung, thay cho Nguyễn Thành Chung bị chấn thương. Cả 2 được kỳ vọng giúp đội tuyển Việt Nam có lối chơi tấn công tươi mới hơn, mạnh mẽ hơn.

VFF cho hay: "Để tăng cường lực lượng cho đội tuyển, HLV Kim Sang-sik triệu tập tiền vệ Ngô Đăng Khoa. Cầu thủ sinh năm 2006 từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng phải lỡ hẹn vì chấn thương.

Sự điều chỉnh nhân sự diễn ra trong thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu với quỹ thời gian ngắn. Việc triệu tập Ngô Đăng Khoa giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn trước khi đội tuyển lên đường sang Indonesia, mang đến cho Đăng Khoa cơ hội tiếp tục làm việc cùng đội tuyển Việt Nam và hướng tới lần đầu ra sân trong màu áo đội tuyển".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai (22.9) và di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23.9. Đội tuyển sẽ có trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26.9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10.







