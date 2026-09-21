U.23 Việt Nam tập trên sân đẹp như tranh, rực lửa khát vọng đánh bại U.23 Uzbekistan

Đội tuyển U.23 Việt Nam tập trên sân bóng đẹp như tranh vẽ tại thành phố Handa, tỉnh Achi, (Nhật Bản) ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam đang đạt trạng thái rất tốt

Sau những ngày tập luyện tại sân Agui Athletics Stadium, hôm nay đội tuyển U.23 Việt Nam đã chuyển sang tập buổi đầu tiên trên sân mới Athletics Track tại thành phố Handa (tỉnh Achi).

Sân Athletics Track có khoảng cách xa hơn và tốn thời gian di chuyển hơn từ khách sạn, nhưng bù lại có khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao kết hợp với cắm trại ngoài trời cho trẻ em tại tỉnh Aichi.

Trong bầu không khí thoáng mát này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã có buổi tập rất chất lượng, trước khi bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng với U.23 Uzbekistan quyết định khả năng đi tiếp của U.23 Việt Nam.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam rất quyết tâm trước trận gặp U.23 Uzbekistan ảnh: Độc Lập

Tin vui là tất cả cầu thủ đều đang đạt thể trạng thể lực, tâm lý rất tốt. Tất cả đều tự tin và hào hứng trước thách thức lớn nhất từ đầu giải.

Về mặt lý thuyết, đội tuyển U.23 Việt Nam chỉ cần hòa sẽ đoạt vé vào tứ kết. Nhưng ngược lại, đây cũng là cơ hội để U.23 Việt Nam chặn đứng thành tích bất bại trước chúng ta của U.23 Uzbekistan.

U.23 Việt Nam đang đạt trạng thái tinh thần rất tốt ảnh: Độc Lập

Trong buổi tập, HLV Đinh Hồng Vinh đã bố trí đội hình đối kháng nhằm tạo sự cân bằng trong lối chơi. Các cầu thủ ít dâng cao tấn công hơn và chuẩn bị cho ngón đòn phòng ngự phản công sở trường.

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng cho biết: "Tôi thấy anh em rất vui vẻ và toàn đội rất đoàn kết, háo hức chờ đến trận đấu ngày mai. Một lý do rất quan trọng là sẽ có khá đông CĐV ở Nhật Bản đến cổ vũ cho U.23 Việt Nam.

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Chúng tôi đang tìm cách hoàn thiện lối chơi cho trận đấu quan trọng này. Riêng ở mảng phòng ngự, những trận vừa qua, có những lúc khi chưa có bàn thắng, hàng thủ U.23 Việt Nam dâng lên hơi cao.

Điều này khiến có nhiều tình huống hơi bị mất tập trung khi đối phương chuyển đổi trạng thái. Tôi nghĩ đó là điểm cần cải thiện và anh em cần khắc phục vào trận đấu ngày mai vì U.23 Uzbekistan là đội bóng chuyển đổi trạng thái rất nhanh".

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Khung cảnh đẹp như tranh vẽ của sân tập Athletics Track Ảnh: Độc Lập

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