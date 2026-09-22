Chốt lịch thi đấu bảng A có Indonesia, bảng B có Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup: Tranh vô địch ngày nào?

Đội tuyển Việt Nam đứng trước sân chơi khắc nghiệt

Dù chỉ diễn ra cách nhau một tháng, với các đội tham dự hầu hết vẫn đến từ Đông Nam Á, nhưng với đội tuyển Việt Nam, FIFA ASEAN Cup sẽ khắc nghiệt hơn ASEAN Cup.

FIFA ASEAN Cup chia thành hai nhóm, trong đó đội tuyển Việt Nam ở nhóm một (tranh ngôi vô địch). Mỗi bảng có 4 đội, đá vòng tròn một lượt, nhưng đây mới là chi tiết đáng cân nhắc: chỉ đội nhất mỗi bảng mới có vé vào chung kết. Đội nhì đá tranh hạng ba, còn các đội xếp sau trắng tay đi về.

Ở FIFA ASEAN Cup, ngôi nhất bảng là con đường duy nhất dẫn đến ngai vàng, thay vì là ngôi nhất - nhì vẫn có vé vào vòng sau như tại ASEAN Cup. Có nguy cơ, đội tuyển Việt Nam bất bại 3 trận, giành 7 trong số 9 điểm tối đa, nhưng vẫn không thể vào chung kết bởi... kém hiệu số bàn thắng bại hoặc thua chỉ số fair-play.

Đội tuyển Việt Nam là nhà vô địch ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Dù vậy, yếu tố thứ hai mới khiến giải đấu "khó thở" hơn. FIFA ASEAN Cup nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), diễn ra trong thời gian FIFA Days. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, Thái Lan và Indonesia có thể đá giải Đông Nam Á bằng lực lượng mạnh nhất.

HLV Anthony Hudson đã triệu tập đội hình mạnh nhất có thể cho Thái Lan, với sự góp mặt của nhiều trụ cột như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided và tiền đạo Jude Soonsup-Bell. Sự hiện diện của Jude Bell, cầu thủ từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ tại Anh, là một trong những điểm đáng chú ý của đội hình Thái Lan lần này.

Ngoài ra, Nicholas Micklelson, tài năng sinh năm 1999 vừa ra mắt Bundesliga trong màu áo Elversberg (Đức) cũng giúp hành lang phải của "Voi chiến" thêm sức mạnh.

Đặc biệt, Chanathip dù đã 33 tuổi, nhưng vẫn là nhân tố mà đội tuyển Việt Nam phải đề phòng. Chanathip là cầu thủ thuần Đông Nam Á từng vươn đến đẳng cấp cao nhất, khi lọt vào đội hình tiêu biểu J-League 1 khi còn đá cho Consadole Sapporo. Mùa trước, Chanathip ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, vẫn lập cú đúp, trong đó có pha dứt điểm từ giữa sân giúp BG Pathum thắng CLB Công an Hà Nội ở ASEAN Club Championship.

Bảng A có chủ nhà Indonesia

Bảng B có Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam phải đấu phiên bản mạnh hơn của Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Indonesia cũng mang tới lực lượng gốc gác châu Âu ấn tượng, như Maarten Paes, Ivar Jenner, Jordi Amat, Ragnar Oratmangoen và Ole Romeny là những trường hợp đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Indonesia để thi đấu cho đội tuyển, cùng với Kevin Diks, Justin Hubner, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Dean James và Emil Audero.

Thủ môn Emil Audero gây chú ý bởi từng khoác áo các đội tuyển trẻ Ý, còn Maarten Paes mang kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và từng được đào tạo trong hệ thống bóng đá Hà Lan.

Bản lĩnh lên tiếng

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, với Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng B với Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 26.9. Ở lượt đấu thứ hai, Việt Nam tái ngộ Thái Lan, lúc 19 giờ 30 ngày 29.9. Tại lượt hạ màn, Việt Nam gặp Pakistan, lúc 16 giờ ngày 2.10. Các trận đều diễn ra tại Bandung, Indonesia.

Nếu Indonesia nhất bảng A còn Việt Nam nhất bảng B, hai đội sẽ gặp nhau tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup ngày 5.10.

Khác với Thái Lan hay Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã vô địch ASEAN Cup 2026 bằng lượng mạnh nhất. Ở giải này, cốt lõi đội hình Việt Nam không thay đổi đáng kể, dù có thêm Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã phô diễn những gì tốt nhất ở giải trước, nhưng Thái Lan, Indonesia, Philippines hay Malaysia thì đến giải này mới đủ đầy tinh hoa.

Trông đợi ở ông Kim ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, bóng đá không đơn thuần là chuyện ai nhiều ngôi sao hơn sẽ thắng. Thái Lan hay Indonesia có đủ nhân tố giỏi, nhưng thời gian rèn quân không nhiều. HLV Hudson của Thái Lan và John Herdman của Indonesia chỉ có 4 ngày lắp ghép đội hình trước trận ra quân, do đến đầu tuần này, các nhân tố đang chơi tại châu Âu mới xong nghĩa vụ ở CLB để về nước. Trong khi đối thủ phải "chạy nước rút", đội tuyển Việt Nam đã có 2 tháng tập luyện và thi đấu liên tục tại ASEAN Cup để rèn sự gắn kết và chiến thuật đồng nhất.

Quãng 1 tháng giữa hai giải khó khiến sự gắn kết của đội tuyển Việt Nam hao mòn, nhất là khi, ông Kim ưu tiên dùng lại bộ khung cũ. Nỗi lo lớn nhất lúc này là thể lực, do nhiều cầu thủ bị quá tải, xuống phong độ, tiêu hao động lực. Đội tuyển Việt Nam cần chiến lược hợp lý để tích lũy tối đa điểm số, ghi nhiều bàn trong những trận vừa sức, rồi quyết đấu Thái Lan.

Nếu tính toán điểm rơi phong độ và thể lực hợp lý, cộng với kinh nghiệm dạn dày, Việt Nam sẽ vào chung kết.