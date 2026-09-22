Đội tuyển nữ Việt Nam quyết vượt Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 20

Thận trọng và chắc chắn

Trước trận quyết đấu Thái Lan ở lượt cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20, đội tuyển nữ VN đã nhận "quà". Myanmar hòa Bangladesh không bàn thắng ở lượt cuối bảng F, đồng nghĩa đại diện Đông Nam Á chỉ đứng hạng ba chung cuộc với 1 điểm sau 3 trận, hiệu số -13. Nếu hòa Thái Lan, VN sẽ vào tứ kết khi nằm trong nhóm 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Mục tiêu "hòa là được" mở ra cho đội quân giàu kinh nghiệm của HLV Hoàng Văn Phúc ưu thế trời cho. Đội tuyển nữ VN đã chọn cách đá chắc chắn, giữ cự ly đội hình thấp ở sân nhà và pressing chặt chẽ nơi tuyến giữa. Hải Yến cùng đồng đội được phép đá cầm chừng, thận trọng, còn Thái Lan chỉ có con đường duy nhất là tấn công. Đội tuyển trẻ trung xứ chùa vàng có tốc độ, kỹ thuật cùng khao khát chiến thắng, nhưng lý do khiến Thái Lan thua cả hai trận đầu đã lặp lại trong màn quyết đấu VN. "Voi chiến" thiếu sự lọc lõi, thường xuyên vội vàng và không giữ được nhịp chơi ổn định. Bối cảnh phải thắng mới có vé đi tiếp càng khiến Thái Lan nôn nóng và không áp đặt được thế trận.

Đội tuyển nữ VN (trái) chật vật vào tứ kết Ảnh: THỤY AN

Trong suốt hiệp 1, đội nữ Thái Lan chủ yếu đẩy bóng ra biên đua tốc độ, nhưng lối chơi này không làm khó được hàng thủ chắc chắn của VN. Đáp lại, đội nữ VN cũng pressing và tấn công dồn dập, phá khối đội hình của người Thái bằng các pha xử lý một chạm nhanh, xẻ biên tốt của Dương Thị Vân và Thái Thị Thảo. Tuy nhiên, hiệp 1 "trắng" bàn thắng bởi cả hai đội đều thiếu độ "lạnh" khi đã đưa được bóng vào vòng cấm. Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục đá bóng dài, với những quả treo hướng về cột xa chờ hàng thủ VN mắc sai lầm. Học trò HLV Hoàng Văn Phúc đá bài bản, lớp lang hơn nhờ kinh nghiệm của lứa cầu thủ đã kinh qua World Cup, Asian Cup, ASIAD. Nhưng những mũi công đã luống tuổi như Hải Yến, Bích Thùy không đủ sức bứt tốc với dàn sao trẻ Thái Lan.

Cuối hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc tung một loạt cầu thủ có tốc độ như Thu Xuân, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa vào sân. Đội tuyển nữ VN lấy tấn công làm phòng ngự, thay vì chơi quá cẩn trọng rồi mắc sai lầm như ở trận thua đội nữ Đài Loan. Cách đá này giúp đội nữ VN giữ trận địa phòng ngự tốt hơn. Học trò HLV Hoàng Văn Phúc chơi đầy cố gắng, mà khoảnh khắc hậu vệ 30 tuổi Diễm My băng về dũng cảm phá bóng ngay trước mũi giày tiền đạo Thái Lan đã cô đọng tinh thần chiến đấu của "những cô gái kim cương". Đội nữ VN đang trải qua giai đoạn chuyển giao khó khăn, chưa tìm được làn gió mới cả về con người lẫn chiến thuật… Song trên tất cả, điều cốt lõi từng đưa những cô gái chơi bóng trên đôi chân trần đến vũ đài World Cup vẫn còn vẹn nguyên. Đó là ngọn lửa quyết tâm không bị dập tắt, dù đội nữ VN ra sân với đấu pháp, đội hình và phải gặp đối thủ nào.

Hòa 0-0 với Thái Lan, đội tuyển nữ VN có 1 điểm sau 3 trận, đứng thứ ba bảng E. Học trò ông Hoàng Văn Phúc nằm trong nhóm 2 đội hạng ba xuất sắc nhất, cùng với Philippines. Đội nữ VN chỉ đứng thứ ba nhờ hơn Thái Lan số bàn thắng ghi được (hai đội bằng điểm, bằng hiệu số), rồi cũng vượt lên đội thứ ba bảng F (Myanmar) nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Bích Thùy cùng đồng đội là đại diện duy nhất không thắng trận nào nhưng vẫn vào tứ kết.

Quyết tạo bất ngờ

Tinh thần máu lửa cần hiện diện ở trận tứ kết diễn ra lúc 13 giờ ngày 25.9, nơi đội tuyển nữ VN so tài Trung Quốc.

Trùng hợp là tại Asian Cup cách đây 4 năm, đội tuyển nữ VN cũng vượt qua vòng bảng với 1 điểm sau 3 trận nhờ nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất. Tại tứ kết, Hải Yến cùng đồng đội dù thua Trung Quốc 1-3 nhưng đã có trận đấu để đời khi Tuyết Dung sút xa mở tỷ số. Trên đất Ấn Độ hôm ấy, đội tuyển nữ VN đã chơi sòng phẳng với đối thủ.

Ở màn thư hùng ngày 25.9, đội nữ VN sẽ một lần nữa vượt núi cao. Hãy gạt áp lực kết quả sang một bên để tập trung thi đấu. Một trận đấu để đời sẽ giúp thầy trò ông Hoàng Văn Phúc không có gì để hối tiếc ở ASIAD năm nay.