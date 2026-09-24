Cuộc cách mạng hàng công chưa từng có ở đội tuyển Việt Nam: FIFA ASEAN Cup sẽ cực hay

Hàng công độc đáo của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay đến Indonesia vào hôm qua (23.9), để bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu FIFA ASEAN Cup đầu tiên trong lịch sử.

Cũng là sân chơi tầm Đông Nam Á với những đối thủ quen thuộc (trừ hai đội khách mời Nam Á gồm Bangladesh và Pakistan), nhưng giải đấu tại Bandung, Indonesia sẽ khắc nghiệt hơn nhiều với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Khác với ASEAN Cup tháng trước, đội tuyển Việt Nam không còn được tập huấn dài ngày để xay nhuyễn lối chơi, mà chỉ rèn quân trong thời gian rất ngắn (3 ngày) trước khi đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26.9. Đồng thời, các đối thủ như Thái Lan, Philippines cũng gia cố lực lượng bằng dàn cầu thủ đang chơi tại Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu, khiến cuộc đua giành vé vào chung kết (tương đương ngôi nhất bảng B) thêm "khó thở".

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam của ông Kim còn nguyên bản lĩnh nhà vô địch với dàn trụ cột giàu kinh nghiệm, từng chơi tại Asian Cup, vòng loại World Cup. Đồng thời, ông Kim đang có hàng tấn công độc nhất vô nhị trên hai khía cạnh: "Tây" nhất và trẻ nhất.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đá một giải đấu quốc tế với hàng tấn công gồm 5 cầu thủ mang dòng máu ngoại, bao gồm 3 ngoại binh nhập tịch gốc Brazil (Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc) cùng 2 Việt kiều (Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng).

Con số này nhiều áp đảo số lượng 3 nội binh thuần túy, với 100% dòng màu Việt Nam, gồm Nguyễn Hai Long, Nguyễn Xuân Bắc và Phạm Gia Hưng.

"Đội tuyển Việt Nam không giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch. Gọi ai lên tuyển là quan điểm của HLV trưởng. Ông Kim Sang-sik sẽ biết cách giữ bản sắc cho đội tuyển Việt Nam", Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú lý giải.

Xu hướng nhập tịch đã xuất hiện ở nhiều nền bóng đá, kể cả những nơi dư thừa tài năng. Đội tuyển Việt Nam luôn cởi mở với mọi tài năng muốn cống hiến cho màu cờ sắc áo. Thành công của Xuân Son, Hoàng Hên với tư cách ngoại binh nhập tịch, hay Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Giang Patrik... với tư cách Việt kiều càng củng cố cho lựa chọn của ông Kim.

Bộ đôi Việt kiều Lê Giang Patrik (số 1) và Williams Minh Hoàng (số 28) chênh nhau... 15 tuổi ẢNH: MINH TÚ

Với hàng công cực "Tây" cả về thể hình, kỹ năng chơi bóng lẫn tư duy chiến thuật, đội tuyển Việt Nam đủ khỏe và nhanh để áp đặt thế trận, chơi đa dạng từ pressing, phản công đến bóng bổng để khắc chế nhiều trường phái.

Quan trọng hơn cả, đội tuyển Việt Nam vẫn có đầy đủ không gian cho các tài năng trẻ vươn lên. Tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc cạnh tranh sòng phẳng với các tiền đạo đàn anh, rồi đoạt ngôi vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải.

Một lãnh đạo VFF chia sẻ, Việt Nam đã thắng Indonesia ngay tại Pakansari với 2 trong 3 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ thuần Việt, cho thấy bản sắc đội không mai một dù đón làn sóng nhập tịch.

Sức trẻ dồi dào

Một chi tiết độc đáo nữa: đội tuyển Việt Nam sẽ đá FIFA ASEAN Cup với hàng công trẻ nhất lịch sử. Lần đầu tiên, có tới 3 tiền đạo ở ngưỡng U.23 cùng được triệu tập cho giải đấu lớn, gồm Đình Bắc (sinh năm 2004), Ngô Đăng Khoa (2006) và Williams Minh Hoàng (2007).

Nếu Đình Bắc là ngôi sao được HLV Kim Sang-sik đánh giá xuyên suốt 1 năm ở U.23 rồi mới gọi lên tuyển, hai Việt kiều còn lại là ngoại lệ thú vị.

Đăng Khoa và Minh Hoàng chưa khoác áo U.23 Việt Nam một ngày nào. Cả hai đều được đôn thẳng lên đội tuyển Việt Nam, nhờ phong độ xuất sắc ở V-League. Đăng Khoa ghi 3 bàn, là mũi nhọn bùng nổ ở CLB Công an TP.HCM. Cũng trong màu áo đại diện miền Nam, Minh Hoàng có 6 bàn ở V-League, ngay trong nửa mùa đầu tiên, dù còn chưa tròn 20 tuổi.

Khoa Ngô hòa nhập rất nhanh

Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng đều đầy triển vọng ẢNH: MINH TÚ

Dù thận trọng trong khâu dụng binh, nhưng ông Kim luôn có ngoại lệ cho những tài năng đặc biệt. Chỗ đứng của Đăng Khoa, Minh Hoàng hay nhiều tài năng trẻ khác cho thấy, đội tuyển Việt Nam luôn rộng cửa đón "gió mới", để xây dựng lực lượng cho thành công tương lai, chứ không thuần túy là hiện tại. HLV Kim Sang-sik sẵn sàng gạt nhiều cựu binh để trẻ hóa hàng công, có lẽ để xây dựng đội hình cho tương lai 5, 10 năm tới. Đội tuyển Việt Nam phải hướng đến Asian Cup, vòng loại World Cup, chứ không thể mãi "bơi" trong ao nhà.

Hành trình của dàn sao trẻ tại FIFA ASEAN Cup sẽ rất đáng xem.