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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    CLB CAHN thông báo 'nóng' về Quang Hải: Tạm rút lui đội tuyển Việt Nam do chấn thương cổ chân, tránh tái phát

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    CLB CAHN khẳng định Quang Hải tạm xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam để điều trị hoàn toàn chấn thương cổ chân đeo bám dai dẳng thời gian qua.

    CLB CAHN thông tin chính thức về Quang Hải

    Như Báo Thanh Niên đưa tin, tiền vệ Nguyễn Quang Hải không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

    Để lấp khoảng trống Quang Hải để lại, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa (CLB Becamex TP.HCM), qua đó ổn định hàng ngũ đá sân chơi Đông Nam Á diễn ra từ ngày 25.9 đến 5.10 tại Bandung, Indonesia.

    CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã phát đi thông tin chính thức về lý do Quang Hải xin rời đội tuyển Việt Nam, đó là do chưa bình phục chấn thương vùng cổ chân.

    CLB CAHN thông báo 'nóng' về Quang Hải: Tạm rút lui đội tuyển Việt Nam do chấn thương cổ chân, tránh tái phát- Ảnh 1.

    Quang Hải rời tuyển do thể trạng

    ẢNH: CLB CAHN

    "Căn cứ vào kết quả kiểm tra thể trạng thực tế, tiền vệ Quang Hải hiện chưa đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất do đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương ở vùng cổ chân. Trước tình hình trên, nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương, Quang Hải đã chủ động xin phép không tham gia đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia lần này", CLB CAHN khẳng định.

    Đội bóng đương kim vô địch V-League khẳng định "sẽ phối hợp cùng bộ phận y tế hỗ trợ tối đa để tiền vệ đội trưởng Quang Hải sớm hồi phục hoàn toàn thể trạng. Chúc đội tuyển Việt Nam hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong đợt tập trung lần này. Chúc đội trưởng Quang Hải sớm bình phục và trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất".

    Quang Hải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup, để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Việt Nam

    Tránh nguy cơ quá tải 

    Với chức vô địch Đông Nam Á giành được năm 2026, Quang Hải đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử 3 lần chinh phục thành công ASEAN Cup. Tiền vệ sinh năm 1997 đá trọn vẹn các kỳ ASEAN Cup từ năm 2018 đến nay (5 giải liên tục), 4 lần vào chung kết và đoạt 3 chiếc cúp.

    Bên cạnh hat-trick vô địch ASEAN Cup (2018, 2024, 2026), Quang Hải từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và tứ kết Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam. 

    Anh là ngôi sao sáng nhất của thế hệ U.23 Việt Nam đoạt HCB châu Á 2018, nơi phép màu Thường Châu trong màn tuyết lạnh đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm cả nền bóng đá. 

    Ngoài ra, Hải vô địch SEA Games 31 tại Philippines, đoạt hạng tư ASIAD 2018. Còn trong màu áo U.19, Hải đoạt hạng ba châu Á 2016, đeo băng thủ quân U.20 Việt Nam tại U.20 World Cup 2027. Đó cũng là lần đầu, bóng đá trẻ Việt Nam bước tới World Cup.

    Trong màu áo CLB, tiền vệ 29 tuổi đoạt 6 chức vô địch V-League 2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2025-2026 trong màu áo CLB Công an Hà Nội và Hà Nội, chưa kể các danh hiệu Cúp quốc gia (2019, 2022, 2024-2025) và Siêu cúp quốc gia (2018, 2019, 2020, 2022, 2024-2025).

    Mùa này, Quang Hải cùng CLB CAHN đá 4 đấu trường, gồm V-League, Cúp quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League Elite. Đội bóng của Quang Hải đang dẫn đầu V-League với 9 điểm sau 3 trận (ghi 6 bàn, không thủng lưới). Tại cúp châu Á, CLB CAHN thua 1-4 trên sân Suita của Gamba Osaka ở trận ra quân. 

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    Quang Hải CLB CAHN đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup

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