Quang Hải rút khỏi đội tuyển Việt Nam vì chấn thương, ông Kim gọi người thay: Nhân tố cực quen

HLV Kim Sang-sik đã có nhân tố thay Quang Hải

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do gặp chấn thương cổ chân trái. HLV trưởng Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP.HCM để tăng cường lực lượng cho đội tuyển.

Quang Hải là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua và vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, do gặp chấn thương ở cổ chân trái, tiền vệ sinh năm 1997 không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Quang Hải chia tay đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFFF

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang-sik triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ sinh năm 2001 từng góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam giành chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023, tham dự U.23 châu Á 2024 tại Qatar, trước khi có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển khi được đá chính trong chiến thắng 5-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sự bổ sung mang tên Minh Khoa giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23.9. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26.9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, trước khi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10.

Minh Khoa thế chỗ Quang Hải ẢNH: VFF

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã hai lần xáo trộn lực lượng trước ngày lên đường. Thành Chung, Quang Hải rời đội vì chấn thương, nhường chỗ cho Đăng Khoa và Minh Khoa.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhận chỉ tiêu vào chung kết, đồng nghĩa phải đứng đầu bảng B.