Sốc: Quang Hải chấn thương xin không tham dự FIFA ASEAN Cup, có giã từ đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải cùng với CĐV sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 ảnh: Ngọc Linh

Quang Hải không thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

Ngày 22.9, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân trở lại chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik đã nhận được tin sốc bất ngờ khi đội trưởng Quang Hải bày tỏ quyết định không thi đấu tại giải này vì chấn thương. Anh có thể chọn giải pháp rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam vào tháng 11.2026.

Động tác kỹ thuật của Quang Hải trong trận gặp Singapore ở ASEAN Cup 2026 ảnh: Minh Tú

Nếu điều này thành hiện thực trong ít tháng tới, việc Quang Hải chia tay đội tuyển Việt Nam ở tuổi 29 là điều vô cùng đáng tiếc.

Cũng có thể Quang Hải đơn giản nhận thấy thể lực của bản thân không theo kịp cường độ thi đấu ở đội tuyển Việt Nam, nhất là khi anh đang là thủ quân CLB CAHN sẽ phải thi đấu rất nhiều mặt trận cấp quốc gia, khu vực và châu lục.

Quang Hải luôn là người đội trưởng mẫu mực của đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên vì bất kỳ lý do gì thì sự vắng mặt của Hải "con" sẽ là mất mát rất lớn cho đội tuyển Việt Nam vì kinh nghiệm, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của anh vẫn rất quan trọng, như cách anh đã luôn dìu dắt và cho những tài năng trẻ như Đình Bắc rất nhiều lời khuyên.

Ở tuổi 29, Quang Hải đã có tất cả danh hiệu trong tay với 5 chức vô địch V-League, 3 Cúp quốc gia, 5 Siêu cúp quốc gia, 3 chức vô địch ASEAN Cup và Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018...



