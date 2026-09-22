Chanathip tuyên bố ‘nóng’: Thái Lan muốn vô địch FIFA ASEAN Cup nhưng e ngại đội tuyển Việt Nam

Trở ngại lớn nhất vẫn là đội tuyển Việt Nam, Thái Lan phải sẵn sàng 100%

"Đội tuyển Việt Nam vốn đã là một đội cực mạnh. Tôi hy vọng, chúng tôi có thể đánh bại họ để vực dậy sự tự tin cho đội tuyển và người hâm mộ Thái Lan. Chúng tôi cần có phương án đối phó với họ", Chanathip Songkrasin chia sẻ trong ngày tập trung đội tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup, 21.9. Tại đây, các câu hỏi của báo chí Thái Lan với "Messi Thái" cũng luôn xoay quanh trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam.

Chanathip Songkrasin (áo xanh) trở lại đội tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 Ảnh: AFP

Tại giải khu vực ASEAN Cup hồi tháng 7 và 8, Chanathip (không tham dự), nhưng anh vẫn đến nơi tập trung của đội tuyển Thái Lan để khích lệ tinh thần các đồng đội trước trận chung kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Rajamangala vào ngày 22.8.

Tại đây, "Messi Thái" đã có những phát biểu đầy mạnh mẽ, khẳng định "đội tuyển Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ"… Trên thực tế, trận này "Voi chiến" đã thảm bại dưới tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik với tỷ số 0-2. Họ chỉ thể hiện được phần nào đó phẩm chất của mình ở trận lượt về với hai lần dẫn trước tỷ số 1-0 và 2-1, nhưng hai pha phản lưới nhà của thủ môn Chatchai và hậu vệ Wanchai khiến đội tuyển Thái Lan chỉ có kết quả hòa 2-2, đành ngậm ngùi nhìn đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch trên sân nhà Mỹ Đình.

"Trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam sắp tới đây sẽ rất kịch tính. Như tôi đã nói, họ vốn đã là một đội cực mạnh. Để đánh bại được đội tuyển Việt Nam, ban huấn luyện và tôi phải sẵn sàng 100%. Phải có mọi phương án tốt nhất để đối phó với họ.

Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức, các đội tham dự đều với thành phần tốt nhất. Chắc chắn, mọi trận đấu đều rất cam go. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan vẫn đặt mục tiêu giành ngôi vô địch. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, cống hiến hết mình để mang chiến thắng về nhà. Tôi tin rằng mọi người đều có chung mục tiêu, và người hâm mộ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào chúng tôi", Chanathip bày tỏ thêm.

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ tái đấu vào ngày 29.9 tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Minh Hoàng

Tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan và Việt Nam nằm cùng bảng B, và sẽ có trận gặp trực tiếp vào ngày 29.9 tại Bandung, Indonesia. Trước đó, "Voi chiến" ra quân với trận gặp Pakistan ngày 26.9, và trận cuối gặp Philippines ngày 2.10.

Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik ra quân với trận gặp Philippines ngày 26.9, trước khi đối đầu với Thái Lan (29.9). Trận cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2.10.

Indonesia là đội có ưu thế nhất tại FIFA ASEAN Cup

Bên cạnh đội tuyển Việt Nam, Chanathip thừa nhận: "Đội chủ nhà Indonesia sẽ là đội có ưu thế lớn nhất tại FIFA ASEAN Cup, nhờ sự ủng hộ của các CĐV. Đây là sức mạnh lớn nhất của đội chủ nhà.

Các đội khác như Thái Lan hay Việt Nam, sẽ có ít sự ủng hộ hơn. Ngoài ra, việc thi đấu ở Indonesia, các vấn đề về ăn uống và mặt sân thi đấu, cũng sẽ gây không ít ảnh hưởng đến các đội. Tuy nhiên, tôi tin rằng toàn đội Thái Lan sẽ vượt qua mọi khó khăn để giành thành tích tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là hướng đến ngôi vô địch, dù giải đấu này các đối thủ đều mạnh, do đều triệu tập được hầu hết cầu thủ tốt nhất".