Thứ hạng mới nhất của đội tuyển Việt Nam trước hành trình chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam tăng điểm nhiều nhất nhờ vô địch ASEAN Cup

Trong chiến dịch vô địch giải khu vực ASEAN Cup hồi tháng 7 và 8 vừa qua, đội tuyển Việt Nam thắng 6 trận và chỉ hòa 2 trận, được tổng cộng 9,82 điểm. Nhờ đó, đã tích lũy vào số điểm đã có trên bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 7, hiện có tổng cộng là 1.237,02 điểm.

FIFA chính thức cộng điểm cho đội tuyển Việt Nam sau chiến dịch vô địch ASEAN Cup 2026 đầy thuyết phục trong tháng 7 và 8 vừa qua Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với điểm số mới nhất này, đội tuyển Việt Nam đã chính thức tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA từ vị trí thứ 99 lên 98 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan, đội chỉ được cộng 1,46 điểm, để hiện có 1.252,26 điểm và cũng tăng 1 bậc từ hạng 94 lên 93 thế giới.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan vẫn xếp ở tốp 15, còn đội tuyển Việt Nam nhờ tăng 1 bậc, cũng tiến lên vị trí thứ 17 và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục cải thiện thứ hạng.

Thứ hạng sẽ thay đổi nhờ FIFA ASEAN Cup

Trong đó, đội tuyển Việt Nam sắp tham dự FIFA ASEAN Cup (từ 24.9 đến 5.10) và nằm cùng bảng với đội tuyển Thái Lan. Hai đội sẽ gặp nhau trực tiếp vào ngày 29.9 tới tại Bandung, Indonesia.

Kết quả trận đấu này không chỉ mang tính chất quan trọng cho đội nào đứng đầu bảng đấu để tiến vào trận chung kết, mà còn xác định vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, sau lịch thi đấu quốc tế sắp tới đây kết thúc.

Với đội tuyển Việt Nam, điểm số trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay còn cách không xa so với Thái Lan. Tương tự là với đội tuyển Palestine (hạng 95, với 1.243,71 điểm).

Do đó, nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik giành các kết quả khả quan trong bảng đấu tại FIFA ASEAN Cup (được cộng điểm với hệ số cao nhất do thi đấu trong lịch FIFA Day), thì việc sẽ được thăng hạng là điều hoàn toàn có thể diễn ra.

Tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, bên cạnh trận gặp Thái Lan (ngày 29.9) là cuộc gặp đội tuyển Philippines (hạng 135 thế giới) ở ngày ra quân 26.9, và trận cuối vòng bảng gặp Pakistan (hạng 198) ngày 2.10.

Trong khi đó, đội chủ nhà FIFA ASEAN Cup là Indonesia vẫn xếp hạng 118 thế giới, bị trừ 0,09 điểm sau thất bại toàn diện tại giải khu vực ASEAN Cup.

Đội tuyển Malaysia cũng bị trừ 0,83 điểm và xếp hạng 136 thế giới. Còn Singapore tăng 2 bậc lên hạng 146 thế giới khi được cộng 6,35 điểm. Singapore cũng là đội được cộng nhiều điểm thứ 2 sau đội tuyển Việt Nam nhờ các kết quả ở ASEAN Cup.

Cả Malaysia và Singapore đều là các đối thủ đáng ngại của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup khi nằm cùng bảng A, còn có đội khách mời Bangladesh.