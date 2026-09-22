Báo Thái Lan chất vấn HLV Hudson, ‘bắt’ phải thắng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup

Nỗi đau thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup vẫn âm ỉ

Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan trong ngày hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup (từ 24.9 đến 5.10), HLV Hudson một lần nữa bị chất vấn. Đầu tiên là vấn đề nhân sự mà nhà cầm quân này triệu tập cho giải đấu, khi vắng nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao tại giải Thai League. Kế đến là cú sốc và áp lực từ thất bại ở giải khu vực ASEAN Cup, sau các lượt trận chung kết với đội tuyển Việt Nam thua tỷ số chung cuộc 2-4.

HLV Hudson bị chất vấn, và đòi hỏi đội tuyển Thái Lan phải có đội hình mạnh để tái đấu đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup vào ngày 29.9 tới đây Ảnh: Minh Hoàng

"Tôi hiểu mà!", HLV Hudson thẳng thắn chia sẻ. Ông cũng thừa nhận về các chỉ trích xoay quanh cách ông dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trước thềm giải FIFA ASEAN Cup.

"Khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, mọi thứ luôn rất bấp bênh; kết quả đóng vai trò quyết định. Trong giai đoạn vòng loại Asian Cup 2027, không có chỗ cho việc thử nghiệm cầu thủ mới; chúng tôi buộc phải chọn những người có thể giúp đội đạt được kết quả cần thiết", HLV Hudson nhấn mạnh.

Về các lượt trận chung kết giải khu vực ASEAN Cup khi thua đội tuyển Việt Nam, HLV Hudson bày tỏ: "Luôn có những câu hỏi được đặt ra. Nếu nhìn lại các số liệu thống kê tại ASEAN Cup, chúng tôi đã chơi một lối chơi thiên về tấn công. Chúng tôi tạo ra cơ hội rất tốt ở khu vực 1/3 cuối sân. Như đã thấy trong suốt giải đấu, khả năng kiểm soát trận đấu của chúng tôi rất rõ ràng, mặc dù tôi hiểu rằng vẫn có những thắc mắc về phong cách thi đấu của đội".

HLV Hudson cũng nhìn nhận: "Trên thực tế, nguồn nhân sự thi đấu tại ASEAN Cup chưa phải là tốt nhất của đội tuyển Thái Lan. Nhưng tất cả cầu thủ đều thể hiện rất tốt. Đây chính là lý do tôi vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào họ, và sẽ không thay đổi nhiều về lối chơi tại FIFA ASEAN Cup. Thời gian giữa 2 giải này quá ngắn để có thể thay đổi bất cứ điều gì lớn lao".

HLV Hudson trừng phạt các cầu thủ phớt lờ ASEAN Cup?

Báo chí Thái Lan đã đặt câu hỏi cho HLV Hudson với lý do vì sao không triệu tập 3 cầu thủ chủ chốt gồm Theerathon Bunmathan, Ben Davis và Weerathep Pomphan. Đây là 3 cầu thủ đang đạt phong độ cực cao tại giải Thai League, như Ben Davis đã ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo chỉ sau 3 trận cho CLB của mình…

Cầu thủ giàu kinh nghiệm và duyên nợ với đội tuyển Việt Nam, Theerathon Bunmathan bị loại do lớn tuổi Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Với Ben Davis và Weerathep Pomphan, chúng tôi đã cố gắng triệu tập họ cho giải ASEAN Cup. Nhưng cả 2 đều không đảm bảo việc góp mặt được hay không.

Tại FIFA ASEAN Cup, như đã nói, tôi không thể thay đổi ngay lập tức vì quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu này cực ngắn. Do đó, việc bổ sung nhân sự mới ở hàng tiền vệ, nơi trọng yếu nhất, sẽ khiến các cầu thủ này khó thích nghi kịp. Hơn nữa, nhóm tiền vệ từng tham dự kỳ ASEAN Cup trước đó đã thi đấu rất tốt. Còn về Theerathon Bunmathan, cậu ấy đã 36 tuổi và thi đấu nhiều mặt trận cho CLB, nếu dự thêm giải đấu này sẽ bị quá tải", HLV Hudson giải thích.

Theo báo chí Thái Lan, HLV Hudson tìm kiếm sự ổn định và duy trì những gì đã đạt được tại ASEAN Cup, bổ sung các vị trí cần thiết cho giải FIFA ASEAN Cup. Tại đây, đội tuyển Thái Lan sẽ có trận tái đấu rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam vào ngày 29.9 tại Bandung, Indonesia. Trước đó, "Voi chiến" ra quân với trận gặp Pakistan ngày 26.9, và trận cuối gặp Philippines ngày 2.10.

Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik ra quân với trận gặp Philippines ngày 26.9, trước khi đối đầu với Thái Lan (29.9). Trận cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2.10.