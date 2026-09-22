CLB TP.Đồng Nai xin lỗi Đình Bắc và CLB CAHN, kỷ luật nặng Tấn Sinh và Văn Sơn vì chơi xấu

Vì sao nên nỗi?

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa CLB TP.Đồng Nai và CLB Công an Hà Nội ở vòng 3 V-League, diễn ra ngày 20.9 trên sân Bình Phước. Ngay ở phút 16, Văn Sơn đã vung tay trúng vùng cổ của Đình Bắc trong một pha tranh chấp, khiến trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu. Do chơi thiếu người từ rất sớm, đội chủ nhà vẫn để thua đậm 0-3 chung cuộc.

Sang hiệp 2, Tấn Sinh tiếp tục có 2 tình huống đá thẳng vào chân Đình Bắc khi tiền đạo này đang khống chế bóng, chỉ bị phạt thẻ vàng. Đây là quyết định gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận vì bị cho là quá nhẹ so với mức độ nghiêm trọng của pha bóng.

CLB TP.Đồng Nai sẽ chịu tổn thất khi ra án phạt nội bộ vì Huỳnh Tấn Sinh là trụ cột của đội bóng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB TP.Đồng Nai kỷ luật nội bộ

Theo thông báo từ CLB TP.Đồng Nai, ngay sau khi trận đấu kết thúc, ban lãnh đạo đã trực tiếp vào phòng thay đồ quán triệt toàn đội về việc giữ vững kỷ luật, kiểm soát cảm xúc, không để những phản ứng cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể. CLB khẳng định những hành vi phản ứng, mất kiểm soát hoặc thiếu kiềm chế, dù xuất phát từ áp lực hay cảm xúc nhất thời, nếu ảnh hưởng đến đồng đội, đối thủ, hình ảnh CLB và chủ trương xây dựng lối đá đẹp, cống hiến đều không được chấp nhận và phải bị chấn chỉnh nghiêm khắc.

Trên cơ sở xem xét các tình huống trong trận đấu, ban lãnh đạo CLB đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật nội bộ đối với Văn Sơn và Tấn Sinh, với mức phạt 20 triệu đồng mỗi người. Riêng Tấn Sinh còn bị đình chỉ thi đấu nội bộ 1 trận. Cả 2 cầu thủ đã chủ động nhận khuyết điểm với ban lãnh đạo, ban huấn luyện cùng toàn thể đồng đội, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh hành vi trong thời gian tới.

CLB TP.Đồng Nai cũng thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi chân thành đến Đình Bắc cùng CLB CAHN, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra. Đội bóng khẳng định trân trọng những ý kiến đóng góp của người hâm mộ sau trận đấu, xem đây là lời nhắc nhở để nhìn lại mình, hoàn thiện mình và trưởng thành hơn trong thời gian tới.