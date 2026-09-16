CLB CAHN đang nỗ lực để FIFA sớm tháo lệnh cấm sau vướng mắc tài chính với cầu thủ Brazil

FIFA yêu cầu VFF điều rất quan trọng liên quan đến án phạt CLB CAHN

Theo thông tin được cập nhật trên hệ thống Registration Bans của FIFA, CLB CAHN đã bị áp dụng lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Đây là án phạt đáng chú ý, bởi nếu kéo dài, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch bổ sung và điều chỉnh lực lượng của đội bóng.

Trong khi đó, CLB CAHN được cho là đang khẩn trương tìm phương án giải quyết. Đội bóng đang làm việc để hoàn tất những nghĩa vụ liên quan, qua đó hướng tới việc FIFA sẽ gỡ lệnh cấm trong thời gian sớm nhất.

FIFA yêu cầu CLB CAHN giải quyết nghĩa vụ tài chính với Andrey Ramos do Nascimento, cựu cầu thủ U.17 Brazil ẢNH: TRANSFERMARKT

Theo quy định của FIFA, việc bị cấm đăng ký trong 3 kỳ chuyển nhượng không nhất thiết đồng nghĩa CLB phải chấp hành đủ thời hạn nếu nguyên nhân dẫn đến lệnh cấm được giải quyết. Trong trường hợp hoàn tất các nghĩa vụ theo yêu cầu và được FIFA xác nhận, án phạt có thể được tháo bỏ.

Đây cũng là ưu tiên của CLB CAHN ở thời điểm hiện tại. Nếu lệnh cấm tiếp tục có hiệu lực, đội bóng sẽ không thể đăng ký những cầu thủ mới trong phạm vi 3 kỳ chuyển nhượng, qua đó hạn chế đáng kể khả năng tăng cường nhân sự.

CLB CAHN đang sở hữu tham vọng lớn ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế, vì vậy việc sớm giải quyết vấn đề với FIFA có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch mùa giải. Đội bóng sẽ phải chờ kết quả quá trình làm việc với FIFA trước khi có thể xác định chính xác thời gian án cấm.

Chiều 16.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn chính thức gửi CLB CAHN, đề nghị nhà đương kim vô địch V-League sớm giải quyết ổn thỏa vụ việc. Trong công văn, VFF tiết lộ FIFA cũng yêu cầu VFF có trách nhiệm thi hành án phạt này trong phạm vi quốc gia, đồng thời gửi kèm thông báo gốc của FIFA để VFF nắm thông tin.