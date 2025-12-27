Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ

Nghi Thạo
Nghi Thạo
27/12/2025 06:33 GMT+7

Vượt qua hàng loạt ứng viên sáng giá, Nguyễn Hoàng Đức được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng vàng VN 2025, đánh dấu lần thứ ba anh chạm tay vào giải thưởng cao quý này.

Phần thưởng xứng đáng cho Hoàng Đức

Có 5 cầu thủ trong danh sách rút gọn của giải thưởng Quả bóng vàng VN 2025 là Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên. Nhưng trên thực tế, trước khi buổi lễ trao giải diễn ra, giới chuyên môn cùng người hâm mộ chỉ chứng kiến cuộc đua song mã đầy kịch tính giữa ngôi sao hàng đầu của bóng đá VN Hoàng Đức và Đình Bắc - "người hùng" của bóng đá VN trẻ trong năm 2025. Nếu đặt lên bàn cân thành tích ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc chiếm ưu thế. Chân sút trẻ này có 1 năm bùng nổ, khi là đầu tàu đưa U.23 VN vô địch Đông Nam Á, cùng U.22 VN giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc trên đất Thái Lan.

Tuy nhiên, bóng đá là cuộc chơi của sự ổn định và đẳng cấp xuyên suốt. Hoàng Đức dù có phần trầm lắng trong màu áo đội tuyển VN tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng ở cấp độ CLB, anh đơn giản là không thể thay thế. Quyết định đầu quân cho CLB Ninh Bình từng gây nhiều tranh cãi, nhưng những gì Hoàng Đức thể hiện đã đập tan mọi nghi ngờ. Anh trở thành linh hồn trong hành trình đưa CLB vô địch giải hạng nhất và thăng hạng lên V-League.

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 1.

Từ trái sang: Quả bóng vàng nam Nguyễn Hoàng Đức; Quả bóng vàng nữ Nguyễn Thị Bích Thùy; Quả bóng vàng futsal Châu Đoàn Phát

ẢNH: KHẢ HÒA

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 2.

Hoàng Đức còn được bầu là Cầu thủ được yêu thích nhất

Từ đầu mùa giải 2025 - 2026, tiền vệ 27 tuổi này tiếp tục thăng hoa. Với 5 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 11 vòng đấu, anh giúp tân binh Ninh Bình trở thành một thế lực thực thụ, duy trì mạch bất bại ngoạn mục (8 thắng, 3 hòa) và dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League tính đến lúc này. Chính vai trò "ông chủ" tuyến giữa, khả năng điều tiết lối chơi thượng thặng và tầm ảnh hưởng mang tính xoay chuyển cục diện trận đấu tại V-League đã giúp Hoàng Đức ghi điểm tuyệt đối trong mắt giới mộ điệu, những người bỏ phiếu cho giải thưởng Quả bóng vàng VN.

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 3.

Hoàng Đức xuất sắc

Ảnh: K.H

Hoàng Đức đang ở độ chín nhất của sự nghiệp. Danh hiệu Quả bóng vàng thứ ba này chính là lời khẳng định rằng dù ở bất cứ đâu, một viên kim cương vẫn sẽ biết cách để tỏa sáng rực rỡ. Trước đó, Hoàng Đức từng giành Quả bóng vàng VN vào các năm 2021 và 2023. Trên bục nhận giải, Hoàng Đức bày tỏ: "Tôi rất vinh dự khi có lần thứ 5 liên tiếp góp mặt tại lễ trao giải, và lần thứ 3 giành danh hiệu Quả bóng vàng VN. Với tôi, cảm xúc khi nhận danh hiệu này luôn đặc biệt, vẫn như lần đầu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến CLB cũ Thể Công Viettel, cũng như toàn thể đội bóng và người hâm mộ CLB Ninh Bình đã sát cánh, ủng hộ tôi trong thời gian qua".

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đoạt danh hiệu Quả bóng bạc VN 2025; Quả bóng đồng VN 2025 thuộc về Nguyễn Quang Hải.

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 4.

Tuyết Dung nhận giải Cống hiến

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 5.

Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 6.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 7.

Quả bóng vàng futsal Việt Nam Châu Đoàn Phát (giữa)

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 8.

Quả bóng bạc Việt Nam 2025 Phạm Hải Yến 

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 9.

Quả bóng đồng nữ Việt Nam 2025 Trần Thị Thùy Trang

Hoàng Đức lập hat-trick Quả bóng vàng Việt Nam, Bích Thùy lần đầu nhận Quả bóng vàng nữ- Ảnh 10.

Quả bóng đồng nam 2025 Nguyễn Quang Hải

Ảnh: K.H

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC

Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Bích Thùy; Quả bóng bạc nữ: Phạm Hải Yến; Quả bóng đồng nữ: Trần Thị Thùy Trang

Quả bóng vàng futsal: Châu Đoàn Phát; Quả bóng bạc futsal: Từ Minh Quang; Quả bóng đồng futsal: Nguyễn Đa Hải

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Lưu Hoàng Vân

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Alan Sebastiao

Cầu thủ được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): Nguyễn Hoàng Đức

Giải cống hiến: Nguyễn Thị Tuyết Dung

