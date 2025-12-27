Quả bóng vàng Việt Nam Bích Thùy: Nước mắt không còn vị đắng

Bích Thùy khóc cạn nước mắt

Ai cũng đã biết rõ Bích Thùy nói riêng và đội tuyển nữ Việt Nam trải qua sự ức chế lớn đến như thế nào sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Pha dàn xếp tấn công gần như hoàn hảo của các cô gái vàng được kết thúc bằng tình huống Bích Thùy di chuyển khôn ngoan rồi đánh đầu hiểm hóc, lại không được công nhận là bàn thắng.

Tiền vệ sinh năm 1993 đã rất tức giận, phản ứng rất mạnh với trọng tài, nhưng mọi chuyện không chuyển biến theo hướng người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong muốn. Để rồi sau đó, chúng ta thất bại trong loạt đá luân lưu nghiệt ngã.

Những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng ít ai biết rằng đó là lần Bích Thùy khóc nhiều nhất trong sự nghiệp. Thùy thổ lộ với PV Thanh Niên: "Tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế. Tôi mất ngủ cả đêm. Trọng tài đã cướp mất bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của tôi. Tôi hiếm khi đánh đầu thành bàn, còn đó là bàn thắng bằng đầu tuyệt đẹp". Một ngày sau trận chung kết, Bích Thùy ra sân bay để về nước với đôi mắt sưng, thâm quầng và gần như vô hồn.

Bích Thùy cực kỳ xúc động trong lần đầu cầm trên tay danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

"Ông trời không lấy hết của ai bao giờ"

Hơn 1 tuần sau cơn "ác mộng" ở Chonburi, Bích Thùy vẫn chưa thôi tiếc nuối. Tuy nhiên, tiền vệ này đã lấy lại được vẻ rạng rỡ và nụ cười tươi vốn có. Tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM), Bích Thùy trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Thùy chạm tay đến vinh quang này. Cầu thủ quê Quảng Ngãi luôn nằm trong nhóm xuất sắc nhất đội tuyển nữ Việt Nam nhiều năm qua, nhưng trước đó chỉ có 3 lần giành Quả bóng đồng.

Trong khoảnh khắc trở thành nhân vật chính, giữa ánh đèn lấp lánh, đôi mắt Bích Thùy ngấn lệ. Những giọt nước mắt đang chực rơi là tổng hòa của rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đó là sự biết ơn, khao khát, hạnh phúc...

Thùy chia sẻ đầy xúc động: "Trong suốt 15 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, tôi đã hứa với ba tôi là tôi sẽ chạm đến danh hiệu cá nhân cao nhất. Không may, hôm nay, ba tôi không được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc này. Tuy nhiên, tôi tin ba vẫn luôn theo dõi tôi từ trên thiên đàng và thấy thành quả này. Con cảm ơn ba, người luôn tiếp cho con sức mạnh tinh thần để thi đấu tốt ở mọi giải đấu. Con cảm ơn mẹ, người luôn ủng hộ con, động viên con. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn người thầy Mai Đức Chung đã luôn tạo điều kiện, tạo rất nhiều cơ hội cho tôi. Thầy không chỉ cho cơ hội thi đấu, mà còn cho tôi cơ hội sửa sai. Trượt HCV SEA Games 33 là điều cực kỳ tiếc nuối. Nhưng bù lại, tôi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Nhưng người ta vẫn nói, ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Và hôm nay, tôi được đền đáp bằng danh hiệu này".

Bích Thùy thi đấu xuất sắc, xứng đáng giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 ẢNH: KHẢ HÒA

Bích Thùy xứng đáng

Bích Thùy lên ngôi không chỉ là sự bù đắp của định mệnh, mà đó là sự công nhận cho một hành trình bền bỉ, nơi giá trị cá nhân được tôi luyện qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Từ lâu, Thùy đã không còn là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần mà còn sắm vai "linh hồn" trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong những thời khắc bế tắc nhất, khi đôi chân đồng đội mỏi mệt, chính sự lỳ lợm và những bàn thắng mang tính bước ngoặt của cô gái quê Quảng Ngãi đã nhiều lần vực dậy niềm tin cho toàn đội.

Đẳng cấp của Bích Thùy còn được thể hiện rõ rệt trong màu áo CLB. Kể từ khi bước ra khỏi "vùng an toàn" mang tên CLB TP.HCM, đội bóng thống trị bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm qua, Thùy luôn chơi xuất sắc và tạo ra khác biệt. Mùa này, Thùy giúp CLB Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân Cúp quốc gia, đồng thời "ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bích Thùy đã cho thấy mình luôn biết cách tỏa sáng dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ màu áo nào. Danh hiệu Quả bóng vàng vì thế không chỉ dành cho những bàn thắng, mà dành cho bản lĩnh của một "chiến binh" dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định giá trị của mình.