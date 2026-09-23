Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Trưởng đoàn Trần Anh Tú và Minh Khoa ở Indonesia: Bắt đầu chinh phục FIFA ASEAN Cup

Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, nhân vật rất may mắn đã xuất hiện

Chiều nay (23.9), sau hơn 4 giờ bay, đội tuyển Việt Nam đã đến Indonesia, bắt đầu hành trình kéo dài 2 tuần tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, kết hợp tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ trên chuyến bay, toàn đội có tâm trạng và thể trạng lý tưởng khi đặt chân đến Indonesia.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú xuất phát từ TP.HCM. Ông di chuyển sang Indonesia cùng Minh Khoa - cầu thủ được gọi thay thế đàn anh Quang Hải khi Hải xin rút lui khỏi đội tuyển đợt này do chấn thương, không dự FIFA ASEAN Cup. Ông Trần Anh Tú và Minh Khoa tái ngộ đội tuyển tại sân bay nước bạn.

Tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), thầy trò HLV Kim Sang-sik được BTC chủ nhà đón tiếp chu đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng.



Trưởng đoàn Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF, người luôn rất may mắn khi cùng đội tuyển Việt Nam giành nhiều thành tích cao ở đấu trường quốc tế suốt mấy năm qua. Ông Tú bắt tay tân binh Việt kiều Williams Minh Hoàng Ảnh: Hạnh An

Đình Bắc và Hoàng Hên tại sân bay của Indonesia

Minh Khoa (áo trắng) bay từ TP.HCM Ảnh: Ngọc Linh

Đội sẽ sớm ổn định phòng ốc, ăn ở trước khi xỏ giày ra sân tập luyện. Mục tiêu số một của thầy trò HLV Kim Sang-sik là làm quen với điều kiện thi đấu, khí hậu tại Bandung, địa điểm hoàn toàn mới mẻ. Bởi trước đây, đội tuyển Việt Nam thường thi đấu tại Jakarta hoặc Bali.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam hội quân và có buổi tập duy nhất vào hôm qua (22.9), với gần 2 tiếng rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội có 3 ngày tập luyện và nghiên cứu đối thủ, trước khi bước vào trận ra quân bảng B nhóm 1 FIFA ASEAN Cup, gặp Philippines vào ngày 26.9, tại sân Si Jalak Harupat.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 26.9 gặp Philippines Ảnh: Hạnh An

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Sau trận ra quân gặp Philippines ngày 26.9, đội so tài Thái Lan ngày 29.9 và gặp Pakistan ngày 2.10. Chỉ đội đầu bảng mới có vé vào chung kết. Đây cũng là chỉ tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam thống trị Đông Nam Á trong 2 năm HLV Kim Sang-sik nắm quyền, khi vô địch ASEAN Cup 2024, 2026. Tính ở các giải chính thức, Việt Nam đã gặp 10 trong số 11 đội Đông Nam Á (chỉ còn Brunei chưa đối đầu) dưới bàn tay huấn luyện của ông Kim, và không để thua bất cứ trận đấu nào.

Trong đó, Việt Nam thắng Thái Lan 3 trận, Indonesia 2 trận, Malaysia 2 trận, Singapore 2 trận... Philippines là đội duy nhất đội tuyển Việt Nam từng gặp mà chưa thắng được. Đây cũng là đối thủ trong trận mở màn FIFA ASEAN Cup của thầy trò ông Kim.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dùng lại bộ khung đã vô địch Đông Nam Á tháng trước, bổ sung thêm Nguyễn Adou Leygley Minh, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Ngô Đăng Khoa, Võ Hoàng Minh Khoa. Một số gương mặt như Khổng Minh Gia Bảo, Đinh Quang Kiệt, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung không còn góp mặt vì nhiều lý do.