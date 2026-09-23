Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia đấu FIFA ASEAN Cup: Mệnh lệnh chiến thắng, quyết mang cúp về

Đội tuyển Việt Nam gấp rút tới Indonesia

Sáng nay (23.9), đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để lên đường sang Indonesia, chuẩn bị cho hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến kéo dài 12 ngày.

Thầy Kim và các trợ lý tại sân bay Nội Bài Ảnh: Hạnh An

Thủ môn Lê Giang Patrik và Hoàng Hên với cặp mắt kính đen rất ngầu

Khác với ASEAN Cup 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik vô địch nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng kéo dài 1 tháng (trong đó điểm nhấn là chuyến tập huấn và giao hữu tại Hàn Quốc), ở FIFA ASEAN Cup, Việt Nam không có nhiều thời gian rèn quân.

Đội tuyển Việt Nam hội quân và có buổi tập duy nhất vào hôm qua (22.9), với gần 2 tiếng rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau đó, toàn đội chuẩn bị hành lý lên đường. Dự kiến trong hôm nay, sau khi ổn định chỗ ở, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nghỉ ngơi hồi phục thể lực, chỉ tập nhẹ duy trì thể trạng vừa vặn.

Thời gian chuẩn bị cấp tập là lý do HLV Kim Sang-sik giữ phần lớn bộ khung vừa vô địch ASEAN Cup 2026 vào tháng trước. Ông Kim chỉ gọi 2 tân binh gồm Williams Minh Hoàng và Nguyễn Adou Leygley Minh. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam có hai sự thay đổi người bất khả kháng, khi Quang Hải và Thành Chung rút lui vì chấn thương, nhường lại vị trí cho Minh Khoa và Đăng Khoa.

Mang vinh quang trở về

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Học trò ông Kim đá trận ra quân gặp Philippines ngày 26.9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, so tài Thái Lan ngày 29.9 và gặp Pakistan ngày 2.10. Chỉ đội đầu bảng mới có vé vào chung kết. Đây cũng là chỉ tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cho đội tuyển quốc gia.

"Tất cả các trận đấu trong giải đấu này đều rất quan trọng, không chỉ riêng trận gặp Thái Lan. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trong tất cả các trận đấu. Vì vậy, việc giữ sự tập trung cho từng trận đấu là rất quan trọng", trung vệ Adou Minh chia sẻ trong buổi tập đầu cùng đội tuyển Việt Nam vào hôm qua (22.9).

Lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam cũng mang đến cảm xúc đặc biệt đối với trung vệ sinh năm 1997. Adou Minh chia sẻ anh đã theo dõi toàn bộ hành trình của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026 và trực tiếp có mặt trên sân ở trận chung kết.

"Giải đấu vừa qua tôi đã theo dõi tất cả các trận đấu của đội tuyển. Ở trận chung kết, tôi có mặt trực tiếp trên sân vận động và người hâm mộ cũng như bầu không khí lúc đó thật tuyệt vời. Điều đó mang lại niềm vui cho cả đất nước. Khi đó tôi giống như một người hâm mộ, và giờ tôi đã có mặt trong đội tuyển, nên đó là một bước tiến rất lớn đối với tôi", Adou Minh nói.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã bất bại liền 26 trận trong suốt 2 năm. Ông Kim trở thành HLV đầu tiên giúp Việt Nam hai lần vô địch Đông Nam Á, cũng như là HLV duy nhất có 4 chức vô địch cùng bóng đá Việt Nam.

FIFA ASEAN Cup 2026 là thử thách mới mẻ, sẽ cho thấy đẳng cấp thực thụ của chuyên gia Hàn Quốc.



