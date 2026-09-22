Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng và Adou Minh rạng rỡ ra mắt đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức tập riêng

Đội tuyển Việt Nam 'ra mắt' dàn tân binh chất lượng

Chiều nay (22.9), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên, cũng là duy nhất tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), trước khi lên đường sang Bandung, Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại buổi tập, HLV Kim Sang-sik chỉ vắng một gương mặt, đó là tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. Cầu thủ của Becamex TP.HCM chưa kịp có mặt, do được triệu tập theo dạng bổ sung thay thế đội trưởng Nguyễn Quang Hải dính chấn thương cổ chân.

Ở buổi tập hôm nay, dàn Việt kiều gồm Williams Minh Hoàng, Nguyễn Adou Leygley Minh và Ngô Đăng Khoa hào hứng khi chuẩn bị bước vào giải đấu chính thức đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong số này, Khoa Ngô từng được triệu tập cho ASEAN Cup 2026, nhưng anh rời tuyển vì dính chấn thương phút chót. Ban đầu, danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam không có tên Khoa Ngô, nhưng anh được triệu tập bổ sung lên tuyển thay thế hậu vệ Nguyễn Thành Chung (cũng rút lui do chấn thương) vào giờ chót. Tiền đạo sinh năm 2006 sẽ cùng Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng hợp thành tuyến tấn công trẻ nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam tập nhẹ nhàng, chủ yếu thả lỏng để giữ cảm giác bóng và duy trì nền tảng thể lực ổn định. Do các cầu thủ phải thi đấu liên tục thời gian qua, HLV Kim Sang-sik và trợ lý tính toán lộ trình tập luyện vừa vặn, để học trò không rơi vào trạng thái quá tải ẢNH: MINH TÚ

Thủ môn Nguyễn Văn Việt trở lại đội tuyển Việt Nam. Anh cùng Trần Trung Kiên là những người gác đền trẻ trung được để dành cho tương lai. Văn Việt bắt chính liền 2 mùa cho Thể Công Viettel, thể hiện phong độ ổn định ẢNH: MINH TÚ

Tâm trạng thoải mái, hứng khởi của đội tuyển ở buổi tập duy nhất tại Hà Nội trước khi sang Indonesia dự FIFA ASEAN Cup ẢNH: MINH TÚ

Williams Minh Hoàng có lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh hội ngộ cùng Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa, những đồng đội Việt kiều thân thiết tại CLB Công an TP.HCM ẢNH: MINH TÚ

Các cầu thủ tập với cường độ nhẹ nhàng, chủ yếu chạy bền, đá ma, chuyền một chạm ẢNH: MINH TÚ

Tân binh Nguyễn Adou Leygley Minh là gương mặt đáng chú ý. Anh có 3 năm thi đấu tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến chất thép cho tuyến phòng ngự nhờ lối đá dũng mãnh và tư duy đọc tình huống tốt ẢNH: MINH TÚ

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức phải tập riêng, do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương háng. Tuy vậy, anh vẫn là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam, được ông Kim đặt nhiều kỳ vọng ẢNH: MINH TÚ

Toàn đội lên đường sang Indonesia vào sáng mai (23.9) ẢNH: MINH TÚ