Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng và Adou Minh rạng rỡ ra mắt đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức tập riêng

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Dàn tân binh với Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Adou Leygley Minh tập cực 'sung' trước ngày cùng đội tuyển Việt Nam lên đường dự FIFA ASEAN Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam 'ra mắt' dàn tân binh chất lượng
Chiều nay (22.9), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên, cũng là duy nhất tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), trước khi lên đường sang Bandung, Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026.
Tại buổi tập, HLV Kim Sang-sik chỉ vắng một gương mặt, đó là tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. Cầu thủ của Becamex TP.HCM chưa kịp có mặt, do được triệu tập theo dạng bổ sung thay thế đội trưởng Nguyễn Quang Hải dính chấn thương cổ chân.
Ở buổi tập hôm nay, dàn Việt kiều gồm Williams Minh Hoàng, Nguyễn Adou Leygley Minh và Ngô Đăng Khoa hào hứng khi chuẩn bị bước vào giải đấu chính thức đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.
Trong số này, Khoa Ngô từng được triệu tập cho ASEAN Cup 2026, nhưng anh rời tuyển vì dính chấn thương phút chót. Ban đầu, danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam không có tên Khoa Ngô, nhưng anh được triệu tập bổ sung lên tuyển thay thế hậu vệ Nguyễn Thành Chung (cũng rút lui do chấn thương) vào giờ chót. Tiền đạo sinh năm 2006 sẽ cùng Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng hợp thành tuyến tấn công trẻ nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.
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