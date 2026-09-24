Nhận định Việt Nam đấu Philippines tại FIFA ASEAN Cup: Lê Giang Patrik trắng lưới, Xuân Mạnh ghi bàn

Khác biệt về chiều cao

Đội tuyển Philippines đăng ký 4 tiền đạo cho FIFA ASEAN Cup 2026, gồm Jarey Gayoso (29 tuổi, cao 1,85 m), Bjorn Martin Kristensen (24 tuổi, 1,83 m, sinh ra tại Na Uy), Sebastian Rasmussen (24 tuổi, 1,92 m, sinh ra tại Đan Mạch) và Andre Leipold (25 tuổi, 1,81 m, sinh ra tại Đức).

Cầu thủ Philippines (áo trắng) chơi bóng bổng rất giỏi Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Điểm chung của cả 4 tiền đạo này là họ cao lớn, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp và chơi bóng bổng. 3 trong số 4 tiền đạo của đội tuyển Philippines gồm Bjorn Martin Kristensen, Sebastian Rasmussen và Andre Leipold là những người trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu. Họ quen thuộc với lối bóng dài và bóng bổng theo kiểu châu Âu.

Đây là chi tiết mà đội tuyển Việt Nam cần phải chú ý. Trái ngược với hàng tiền đạo của Philippines, hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi về mặt thể hình. HLV Kim Sang-sik đăng ký 8 hậu vệ tại FIFA ASEAN Cup năm nay, nhưng chỉ có mỗi mình Bùi Hoàng Việt Anh (1,85 m) cao trên 1,80 m. 7 cầu thủ còn lại cao dưới 1,80 m.

Những người này gồm trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh (1,78 m), Phạm Xuân Mạnh (1,75 m), Lê Ngọc Bảo (1,78 m), Nguyễn Nhật Minh (1,74 m), hậu vệ cánh trái Cao Pendant Quang Vinh (1,77 m), Phan Tuấn Tài (1,75 m) và hậu vệ cánh phải Trương Tiến Anh (1,68 m).

Cần sự hỗ trợ của hậu vệ biên và thủ môn Lê Giang Patrik

Việc trung vệ Nguyễn Thành Chung (1,82 m) gặp chấn thương và Đoàn Văn Hậu (1,86 m) đang chịu án kỷ luật của VFF, sau tình huống gây chấn thương nặng cho Doãn Ngọc Tân tại V-League, không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, là thiệt thòi lớn của đội tuyển Việt Nam. Vắng 2 cầu thủ này, thể hình và năng lực chống bóng bổng của hàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam suy giảm nghiêm trọng.

Hậu vệ đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi về thể hình Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đặc biệt, khi đối đầu với Philippines vào ngày 26.9 tới đây, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cần đặc biệt chú ý đến trung phong cao đến 1,92 m của đối thủ là Sebastian Rasmussen. Cầu thủ gốc Đan Mạch này sẽ cố gắng tận dụng thể hình của mình, chiếm ưu thế trước các hậu vệ Việt Nam trong những pha không chiến, tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm cho Philippines.

Để đối đầu với Sebastian Rasmussen nói riêng và hàng tiền đạo cao lớn của đội tuyển Philippines nói chung, các trung vệ Việt Nam không chỉ phải kèm người tốt, mà họ còn cần có sự hỗ trợ của các hậu vệ biên. Những hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam càng chơi áp sát các tiền vệ Philippines, đối thủ càng khó thực hiện những đường chuyền chính xác vào khu vực cấm địa của chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ đặt tiền đạo đối thủ vào thế khó khăn trong việc nhận bóng dứt điểm.

Ngoài ra, vai trò của thủ môn Lê Giang Patrik rất quan trọng. Năng lực không chiến tốt, cộng với khả năng làm chủ khu vực cấm địa giỏi của thủ thành Việt kiều Slovakia, sẽ giúp đội tuyển Việt Nam "dọn dẹp" những đường bóng bổng dội vào bên trong. Thủ môn Lê Giang Patrik càng làm việc hiệu quả, đối thủ càng bị hạn chế không gian hoạt động trong khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-0. Lê Giang Patrik không để thủng lưới. Xuân Son và Xuân Mạnh ghi bàn. Hai đội gặp nhau 19 giờ 30 ngày 26.9 tại Indonesia.