‘FIFA bất ngờ giảm sâu tiền thưởng cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup, vẫn cứng rắn giá bản quyền’

Theo thông tin được Siamsport đăng tải trưa 22.9, tiền thưởng dành cho nhà vô địch Division 1 (hạng có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia...) được FIFA điều chỉnh từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD, tương đương khoảng 16,9 tỉ đồng. Như vậy, nếu được xác nhận, phần thưởng cho đội đăng quang sẽ giảm 350.000 USD, tương đương khoảng 9,1 tỉ đồng, tức giảm 35% so với mức công bố trước đó.

Siamsport nhấn mạnh: “Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được. FIFA sẽ có những sự điều chỉnh đó ở FIFA ASEAN Cup 2026”.

Dù vậy, đây mới là thông tin được truyền thông Thái Lan đăng tải và FIFA chưa có thông báo chính thức xác nhận việc thay đổi tiền thưởng.

FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến rất gần nhưng nhiều quốc gia Đông Nam Á chưa có bản quyền ẢNH: MINH TÚ

FIFA không chịu giảm giá bản quyền

Cùng thời điểm xuất hiện thông tin về việc giảm tiền thưởng, bài toán bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục gây chú ý. Siamsport cập nhật, FIFA đã từ chối đề xuất giảm thêm giá bản quyền truyền hình, giữ mức 2 triệu USD, tương đương khoảng 52 tỉ đồng.

Siamsport nhận xét: "Trước đó, giá chào bán ban đầu lên tới khoảng 3 triệu USD, sau đó giảm xuống 2,6 triệu USD và hiện còn khoảng 2 triệu USD. Tuy nhiên, mức giá này vẫn được xem là cao đối với nhiều thị trường Đông Nam Á, trong bối cảnh các đơn vị truyền hình gặp khó khăn trong việc hoàn tất thỏa thuận".

Giải đấu sẽ khai mạc ngày 24.9 và diễn ra đến 5.10 tại Indonesia và Hồng Kông (Trung Quốc), với 14 đội tuyển tranh tài ở 2 hạng đấu.

Tại Division 1, Việt Nam nằm cùng bảng B với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 26.9 tại Bandung, trước khi chạm trán Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10.

Lịch thi đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Theo Siamsport, Thái Lan vẫn đứng trước nguy cơ chưa có đơn vị truyền hình hoàn tất thỏa thuận khi giải đấu chuẩn bị khởi tranh. Siamsport bình luận: "Trận đấu mở màn của Thái Lan gặp Pakistan diễn ra sau 4 ngày nữa. Nhiều khả năng, người hâm mộ nước ta có thể không xem được trận đấu này".

Tính đến ngày 22.9, Indonesia và Lào là hai quốc gia Đông Nam Á đã công bố đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu.