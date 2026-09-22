    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    ‘FIFA bất ngờ giảm sâu tiền thưởng cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup, vẫn cứng rắn giá bản quyền’

    Văn Trình
    Văn Trình
    Theo truyền thông Thái Lan, FIFA đã bất ngờ giảm tiền thưởng dành cho nhà vô địch ở hạng đấu cao nhất của FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, mức giá bản quyền phát sóng vẫn ở mức cao, khiến bài toán truyền hình giải đấu tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

    Theo thông tin được Siamsport đăng tải trưa 22.9, tiền thưởng dành cho nhà vô địch Division 1 (hạng có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia...) được FIFA điều chỉnh từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD, tương đương khoảng 16,9 tỉ đồng. Như vậy, nếu được xác nhận, phần thưởng cho đội đăng quang sẽ giảm 350.000 USD, tương đương khoảng 9,1 tỉ đồng, tức giảm 35% so với mức công bố trước đó.

    Siamsport nhấn mạnh: “Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được. FIFA sẽ có những sự điều chỉnh đó ở FIFA ASEAN Cup 2026”.

    Dù vậy, đây mới là thông tin được truyền thông Thái Lan đăng tải và FIFA chưa có thông báo chính thức xác nhận việc thay đổi tiền thưởng.

    ‘FIFA bất ngờ giảm sâu tiền thưởng cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup, vẫn cứng rắn giá bản quyền’- Ảnh 1.

    FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến rất gần nhưng nhiều quốc gia Đông Nam Á chưa có bản quyền

    ẢNH: MINH TÚ

    FIFA không chịu giảm giá bản quyền

    Cùng thời điểm xuất hiện thông tin về việc giảm tiền thưởng, bài toán bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục gây chú ý. Siamsport cập nhật, FIFA đã từ chối đề xuất giảm thêm giá bản quyền truyền hình, giữ mức 2 triệu USD, tương đương khoảng 52 tỉ đồng.

    Siamsport nhận xét: "Trước đó, giá chào bán ban đầu lên tới khoảng 3 triệu USD, sau đó giảm xuống 2,6 triệu USD và hiện còn khoảng 2 triệu USD. Tuy nhiên, mức giá này vẫn được xem là cao đối với nhiều thị trường Đông Nam Á, trong bối cảnh các đơn vị truyền hình gặp khó khăn trong việc hoàn tất thỏa thuận".

    Giải đấu sẽ khai mạc ngày 24.9 và diễn ra đến 5.10 tại Indonesia và Hồng Kông (Trung Quốc), với 14 đội tuyển tranh tài ở 2 hạng đấu.

    Tại Division 1, Việt Nam nằm cùng bảng B với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 26.9 tại Bandung, trước khi chạm trán Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10.

    ‘FIFA bất ngờ giảm sâu tiền thưởng cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup, vẫn cứng rắn giá bản quyền’- Ảnh 2.

    Lịch thi đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

    Theo Siamsport, Thái Lan vẫn đứng trước nguy cơ chưa có đơn vị truyền hình hoàn tất thỏa thuận khi giải đấu chuẩn bị khởi tranh. Siamsport bình luận: "Trận đấu mở màn của Thái Lan gặp Pakistan diễn ra sau 4 ngày nữa. Nhiều khả năng, người hâm mộ nước ta có thể không xem được trận đấu này". 

    Tính đến ngày 22.9, Indonesia và Lào là hai quốc gia Đông Nam Á đã công bố đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu.

    Tin liên quan

    Bóng đá ASIAD 2026, U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Uzbekistan: Thanh Nhàn và Lê Phát đá chính

    Bóng đá ASIAD 2026, U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Uzbekistan: Thanh Nhàn và Lê Phát đá chính

    Ở trận cuối cùng vòng bảng diễn ra lúc 12 giờ ngày 22.9 (giờ Việt Nam), U.23 Việt Nam sẽ nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng dù đối thủ U.23 Uzbekistan được đánh giá rất mạnh.

    CLB TP.Đồng Nai xin lỗi Đình Bắc và CLB CAHN, kỷ luật nặng Tấn Sinh và Văn Sơn vì chơi xấu

    Lộ diện lịch thi đấu mới nhất và đối thủ khủng của U.17 Việt Nam tại World Cup U.17

    Khám phá thêm chủ đề

    FIFA ASEAN Cup Thái Lan FIFA Bản quyền truyền hình tiền thưởng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận