'Người hùng' Thể Công Viettel bất ngờ trở thành cầu thủ hay nhất vòng 1 AFC Champions League Two

Nhân tố nổi bật của Thể Công Viettel

Ở trận ra quân bảng E AFC Champions League Two 2026-2027 diễn ra ngày 16.9, CLB Thể Công Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov tung ra đội hình gần như mạnh nhất để tiếp đón Melbourne Victory (Úc), đối thủ đang có phong độ ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp.

Ribamar là nhân tố lĩnh xướng hàng công Thể Công Viettel, giúp đại diện V-League tạo ra hàng loạt cơ hội về phía khung thành đội khách. Đặc biệt, chỉ trong 15 phút đầu hiệp 2, các học trò HLV Popov tạo ra đến 7 pha dứt điểm. Ribamar cũng có một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận bàn thắng.

Phút 58, Melbourne Victory bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ pha phản công của Clarismario, trước khi Ribamar kịp thời gỡ hòa bằng cú đánh đầu chỉ 4 phút sau đó. 30 phút cuối trận diễn ra giằng co quyết liệt, Thể Công Viettel tạo ra nhiều cơ hội hơn (6 so với 4) nhưng không thể ghi thêm bàn, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Chứng kiến các học trò quyết tâm, HLV Popov cũng tỏ ra khá hài lòng trong ngày ông đạt cột mốc tròn 40 trận dẫn dắt Thể Công Viettel.

Ribamar dần lấy lại phong độ cao nhất trong màu áo Thể Công Viettel. Mùa 2024-2025, anh từng ghi 12 bàn cho CLB Thanh Hóa ở V-League ẢNH: MINH TÚ

Đội hình tiêu biểu có những ai?

Với bàn thắng quan trọng cùng màn trình diễn ấn tượng trong suốt trận đấu, Lucas Ribamar được Sofascore chấm 8,6 điểm, cao nhất vòng 1 AFC Champions League Two 2026-2027. Nhờ đó, chân sút người Brazil trở thành ngôi sao sáng nhất trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu.

Xếp ngay sau Ribamar là Renne Rivas của Al-Wahda (UAE), nhận 8,5 điểm sau khi góp công giúp đội nhà thắng Al Kuwait 3-2 ngày 16.9. Cùng khoác áo Al-Wahda trong trận đấu đó, Adam Gnezda Cerin cũng được chấm 8,4 điểm, bằng Gao Tianyi của Shanghai Shenhua (Trung Quốc). Trước đó 1 ngày, Mekan Saparov của Arkadag (Turkmenistan) nhận điểm 8,3 sau khi giúp đội nhà đánh bại Muharraq (Bahrain) với tỷ số 1-0.

Đội hình tiêu biểu còn có tiền vệ Ethan Alagich (Adelaide United, Úc) và thủ môn Teja Paku Alam (Persib Bandung, Indonesia), cùng nhận 8,2 điểm; cùng tiền đạo Mitchell Duke (Macarthur FC, Úc), hậu vệ Ravil Tagir (Al Jazira, UAE) và hậu vệ Julio Cesar (Persib Bandung), cùng nhận 7,9 điểm. Đáng chú ý, Persib Bandung có đến 2 đại diện trong đội hình này, sau khi đội bóng Indonesia gây bất ngờ khi đánh bại FC Seoul với tỷ số 1-0 ngay trong trận ra quân.

Không chỉ Ribamar, 2 đồng đội khác của anh ở Thể Công Viettel cũng có những đóng góp đáng ghi nhận dù không lọt vào đội hình tiêu biểu. Trung vệ Lương Chí Khải thi đấu chắc chắn với 55 lần chạm bóng, chuyền chính xác 52/53 đường, có 3 lần thu hồi bóng. Trong khi đó, thủ môn Văn Việt cũng có 2 pha cứu thua quan trọng, góp phần giúp Thể Công Viettel tránh nhận một thất bại ở ngày ra quân AFC Champions League Two.



