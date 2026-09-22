HLV Ravshan Khaydarov: 'U.23 Việt Nam gây ra rất nhiều khó khăn cho U.23 Uzbekistan'

Cơ hội bị bỏ lỡ của Minh Phúc trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Uzbekistan ảnh: Độc Lập

HLV U.23 Uzbekistan khen chất lượng cầu thủ U.23 Việt Nam

Sau khi giúp U.23 Uzbekistan thắng U.23 Việt Nam để vào tứ kết trong tư cách đội xếp nhất bảng C với tư cách toàn thắng, HLV Ravshan Khaydarov tỏ ra rất hạnh phúc với thắng lợi trong 1 trận đấu có chất lượng cao.

HLV Ravshan Khaydarov nhận định: "U.23 Việt Nam là một đội bóng thi đấu có tính tổ chức rất cao và các cầu thủ tuân thủ hệ thống chiến thuật tốt. Tôi đã theo dõi và nhận thấy rõ sự tiến bộ của họ.

Các cá nhân của U.23 Việt Nam đều sở hữu kỹ năng chơi bóng tốt và khéo léo, biến họ thành một tập thể vô cùng triển vọng. U.23 Việt Nam là một đội bóng đáng gờm, luôn hướng tới lối chơi tập thể gắn kết.

Cú dứt điểm của Lê Phát trong hiệp 1 ảnh: Độc Lập

Hôm nay chúng tôi đã chủ động kiểm soát thế trận nhằm ngăn chặn họ phát huy những điểm mạnh nhất của mình. Tuy nhiên, ở giai đoạn 10 phút đầu tiên, U.23 Việt Nam đã thi đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội và cho thấy rằng nếu có không gian, họ hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho chúng tôi".

Quay trở lại trận đấu, HLV trưởng đội U.23 Uzbekistan Ravshan Khaydarov cho biết: "Về trận đấu hôm nay, tôi đánh giá cao chất lượng chuyên môn và hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện.

Dù vậy, chúng tôi vẫn cần phải phân tích kỹ lưỡng lại trận đấu để xem đội đã bám sát kế hoạch chiến thuật đề ra hay chưa. Bàn thắng mở tỷ số của đội trưởng là một pha lập công ngoạn mục, góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn cho toàn đội.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trận gặp U.23 Uzbekistan ảnh: Độc Lập

Ngày hôm nay, bầu không khí cổ vũ tuyệt vời do người hâm mộ có mặt trên khán đài tạo ra từ đầu trận đấu cũng đã có tác động rất tích cực đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ U.23 Uzbekistan.

Màn trình diễn của toàn đội U.23 Uzbekistan ở ASIAD 2026 đã được cải thiện qua từng trận đấu và mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi lúc này là tập trung cho các trận đấu loại trực tiếp sắp tới.

Tại giải đấu này những Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran luôn là những đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi tham dự giải đấu với mục tiêu cao nhất và quyết tâm đạt được những kết quả tốt nhất".