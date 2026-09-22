HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng khi U.23 Việt Nam lọt vào tứ kết, Xuân Bắc dính chấn thương

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng tinh thần cố gắng của U.23 Việt Nam sau 3 trận vòng bảng ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam tập trung cải thiện lối chơi

Chiều 22.9 đội tuyển U.23 Việt Nam đã thua U.23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn lọt vào tứ kết ASIAD 2026 với tư cách xếp nhì bảng C, khi đối thủ U.23 Kuwait đã thua U.23 Philippines 1-2 ở trận đấu cùng giờ.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Trước tiên, tôi xin chúc mừng đội U.23 Uzbekistan đã thắng U.23 Việt Nam với tỷ số 2-0 hôm nay. Bước vào trận đấu, tôi đánh giá rất cao và dành sự tôn trọng cho U.23 Uzbekistan vì họ còn nguyên lực lượng vừa tham dự VCK U.23 châu Á hồi tháng 1.

Chính vì đối thủ có sự đồng đều và được chuẩn bị tốt, nên khi bắt đầu nhập cuộc tôi yêu cầu U.23 Việt Nam chơi thận trọng, chắc hắn. Tiếc là đầu hiệp 1, U.23 Uzbekistan đẩy cao tốc độ và trong một phút U.23 Việt Nam thiếu tập trung đã dẫn đến bàn thua sớm.

U.23 Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước U.23 Uzbekistan ảnh: Độc Lập

Sau bàn thua, tất cả cầu thủ tự tin kiểm soát bóng nhưng Xuân Bắc gặp phải chấn thương, nên gặp vấn đề chuyển đổi trạng thái. Trong hiệp 1, chúng tôi tạo được nhiều cơ hội. Nếu tận dụng được các cơ hội đó để gỡ hòa thì thế trận và kết quả hiệp 2 đã có thể khác".

HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự hài lòng về sự tiến bộ của các học trò, đặc biệt trong nửa sau hiệp 1 khi chúng ta liên tục tấn công dồn ép, tạo ra những cơ hội rõ nét tiếc rằng Minh Phúc, Ngọc Mỹ… đã bỏ lỡ.

Nhìn lại 3 trận vòng bảng, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Đánh giá 3 trận đấu vừa qua, tôi hài lòng với thái độ, tinh thần của U.23 Việt Nam dù đội có thời kỳ chuẩn bị ngắn, lực lượng tham dự VCK U.23 châu Á bổ sung thêm lứa U.21 dẫn đến lối chơi chậm nhịp.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng U.23 Việt Nam cảm ơn CĐV ảnh: Độc Lập

Thêm vào đó, khả năng khai thác tấn công của U.23 Việt Nam ở 1/3 sân đối phương vẫn khiến tôi chưa hài lòng trong 3 trận vừa qua. Nhưng tôi rất vui về thái độ và tinh thần cầu tiến của đội bóng.

Đối với tôi, đội tuyển U.23 Việt Nam gặp ai ở vòng tứ kết không quan trọng. Chúng tôi không chọn lựa đối thủ, vì dù gặp ai thì toàn đội cũng phải có chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi bước chân vào sân ở trận tứ kết.

Nhìn lại quãng thời gian kể từ khi sang Nhật Bản ngày 13.9 trời mát và mưa nhiều, hôm nay thời tiết trời quá nắng có chút ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ U.23 Việt Nam. Quan trọng nhất sau trận đấu này đội phải phục hồi sao cho tốt để lấy lại thể trạng cho trận tứ kết".