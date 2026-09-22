Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên không có Quang Hải, tân binh Adou Minh lên tiếng

Chiều 22.9, trong buổi tập đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam, tân binh Adou Minh đã nhận định: “Quang Hải là một trong những cầu thủ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi cảm thấy buồn cho anh ấy. Đó là một tin không vui. Nhưng đó là bóng đá, chấn thương là chuyện thường xảy ra trong bóng đá, nên chúng ta phải thi đấu mà không có Quang Hải. Dù sao chúng ta vẫn có một đội bóng tốt, hãy cứ chiến đấu thôi”, Adou Minh chia sẻ.

Adou Minh trong màu áo đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Thay đổi ngoài dự kiến

Quang Hải không còn giữ vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội vẫn là nhân vật hết sức quan trọng của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik. Tại ASEAN Cup kết thúc hồi cuối tháng 8, Quang Hải ghi được 2 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải tạm xa đội tuyển Việt Nam vì chấn thương Ảnh: Ngọc Linh

Trong đó, Quang Hải có bàn thắng rất quan trọng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết lượt đi trước Thái Lan trên sân Rajamangala (Bangkok). Ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Quang Hải dù không ghi bàn, nhưng anh có đường chuyền quyết định, dẫn đến pha đá phản lưới nhà của Wanchai, giúp đội tuyển Việt Nam san bằng tỷ số 2-2. Những đóng góp này của Quang Hải giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc Thái Lan 4-2, sau 2 lượt trận chung kết.

Quang Hải không còn giữ vị trí chính thức, nhưng mỗi khi được tung vào sân ở hiệp 2 của từng trận đấu, Quang Hải đều giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik tạo nên sự khác biệt. Năng lực cầm trịch trục giữa của Quang Hải rất tốt. Ngoài ra, anh có khả năng dứt điểm tốt, giúp đội tuyển Việt Nam tăng tính đột biến.

Chính vì thế, chấn thương của Quang Hải khiến đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng không ít trước FIFA ASEAN Cup 2026. Dù vậy, đây là trường hợp bất khả kháng, đội tuyển Việt Nam phải tìm cách thích nghi dần. Việc HLV Kim Sang-sik chọn tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa thay thế vị trí của Quang Hải, bước đầu được đánh giá là hợp lý.

Kỳ vọng ở nhân tố trẻ

Vài năm trở lại đây, Võ Hoàng Minh Khoa được đánh giá là mẫu tiền vệ có lối chơi giống Hoàng Đức nhất. Minh Khoa có kỹ thuật, thi đấu điềm tĩnh, chuyền bóng và kết thúc đều ở mức khá. Chính vì thế, việc ông Kim lựa chọn Minh Khoa ngồi dự bị cho Hoàng Đức tại FIFA ASEAN Cup sắp tới đây là quyết định nhận được nhiều sự ủng hộ.

Minh Khoa có thêm cơ hội ở đội tuyển quốc gia Ảnh: Khả Hòa

Trước đây, Minh Khoa đã có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng anh chưa thành công. Lần này, cầu thủ của CLB Becamex TP.HCM có thêm cơ hội nữa để đóng góp cho đội tuyển. Hy vọng rằng Minh Khoa sẽ thể hiện khác. Minh Khoa năm nay 25 tuổi, độ tuổi vừa có sự chững chạc, vừa vẫn còn rất sung sức.

Minh Khoa có thể nhìn vào tấm gương của tiền vệ Thành Long ở đội tuyển Việt Nam để học hỏi. Thành Long cũng trải qua những ngày đầu gặp nhiều khó khăn ở đội tuyển Việt Nam, trong những lần tập trung trước đây. Cầu thủ này chịu nhiều nghi ngờ từ giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước.

Tuy nhiên, sau khi vượt qua những khó khăn ấy, Thành Long dần trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Anh góp công lớn giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik vô địch Đông Nam Á trong năm nay. Minh Khoa cứ nhìn tấm gương ấy mà học. Anh không cần phải vội, mỗi lần vào sân hãy cứ cố gắng thực hiện tròn vai của mình, giữ chắc trục giữa cho đội tuyển Việt Nam. Hoàn thành nhiệm vụ giữ trục giữa rồi, Minh Khoa hãy tính đến chuyện thể hiện sự sáng tạo trong các tình huống tham gia tấn công.