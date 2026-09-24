Cơ hội nào cho 3 tân binh Việt kiều ở đội tuyển Việt Nam, buổi tập đầu tiên tại Indonesia có gì hay?

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 24.9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bandung (Indonesia), chuẩn bị cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup gặp Philippines vào 19 giờ 30 ngày 26.9. Các cầu thủ ra sân tập với tâm trạng rất thoải mái nhưng cũng rất tập trung cao độ vì tất cả điều hiểu rằng, FIFA ASEAN Cup là sân chơi rất khác giải vô địch Đông Nam Á.

Trưởng đoàn mát tay Trần Anh Tú

HLV Kim suy tính kỹ cho FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng (phải)

Ngô Đăng Khoa (trái) và Xuân Son rất thân thiết Ảnh: Ngọc Linh

Williams Minh Hoàng và Lê Giang Patrik Ảnh: Ngọc Linh

Adou Minh liệu có được trao cơ hội

Đình Bắc tại Indonesia

Võ Hoàng Minh Khoa thay Quang Hải bị chấn thương Ảnh: Ngọc Linh





Các tân binh Việt kiều như Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng không có chút nào bỡ ngỡ với môi trường đội tuyển. Họ hòa nhập cực nhanh với các đồng đội và đây là tín hiệu mừng, giúp cho Ban huấn luyện có được sự yên tâm về tính gắn kết giữa nhân sự mới và cũ.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu các học trò phải có sự chuẩn bị kỹ về tâm thế, chuyên môn để bước vào giải đấu với sự tự tin, giữ được vị thế của nhà vô địch ASEAN Cup. Ông cũng đang tính toán về nhân sự đội tuyển cho FIFA ASEAN Cup.

Cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam của ai cao nhất?

Do thời gian tập trung quá gấp rút nên HLV Kim Sang-sik quyết định sử dụng gần nguyên đội hình từng vô địch tại ASEAN Cup 2026 diễn ra hồi tháng 7 vừa rồi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ban đầu ông vẫn điền tên 2 gương mặt mới toanh vừa nhập tịch là trung vệ Việt kiều Pháp, Nguyễn Adou Minh và tiền đạo Việt kiều Anh, Williams Minh Hoàng. Sau đó, do Thành Chung rút lui vì bị chấn thương, ông Kim gọi tiếp một cầu thủ Việt kiều nữa là Ngô Đăng Khoa.

Với thời gian tập luyện cùng đội tuyển quá ngắn, nhiều người đã tự hỏi các tân binh này có được ra sân tại FIFA ASEAN Cup hay không?

Nguyễn Adou Minh (phải) nhiều khả năng được đá chính tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Minh Tú

Nếu xét về chuyên môn và phong độ hiện tại, cả ba cầu thủ trên đều có thể được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Nhưng ra sân thế nào, ở vị trí nào, lại là điều HLV Kim Sang-sik có thể khiến mọi người bất ngờ. Với tính cách của mình, từ khi nắm đội tuyển Việt Nam, ông luôn muốn một cầu thủ có mặt trên tuyển luôn có thể chơi được 2 vị trí khác nhau khi cần. Đây cũng là điều mà các HLV trên thế giới đang áp dụng cho nhiều đội bóng.

Trong số 3 cầu thủ trên, Nguyễn Adou Minh là người có khả năng được đá chính trong đội hình tuyển Việt Nam nhiều nhất. Đơn giản vì hiện ông Kim đã mất quá nhiều trung vệ giỏi vì nhiều lý do khác nhau, như Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu… Với trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản tại Pháp cùng kinh nghiệm 2 mùa chinh chiến tại V-League, Nguyễn Adou Minh rất phù hợp với yêu cầu của ông Kim Sang-sik, nhất là khi anh đã thi đấu ăn ý với Bùi Hoàng Việt Anh hoặc Cao Pentdant Quang Vinh tại CLB Công an Hà Nội. Dù chiều cao không phải là lý tưởng với một trung vệ (1,78 m) nhưng bù lại Nguyễn Adou Minh có sức bật rất tốt cùng một bề dày hình thể, đủ sức tranh tài với các tiền đạo to cao. Ngoài ra, anh cũng có khả năng phán đoán tình huống để ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương rất tốt.

Giải pháp cho Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng

Cầu thủ tân binh thứ 2 là Ngô Đăng Khoa cũng nhiều khả năng được ra sân thi đấu. Theo nhiều nguồn tin, cầu thủ Việt kiều Úc này có thể được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm chơi cùng Hoàng Đức, hoặc là phương án dự phòng cho Đình Bắc trên hàng tiền đạo. Dù thể hình thấp bé (1,65 m) nhưng Đăng lại có tốc độ và kỹ thuật cá nhân rất tốt. Hơn nữa anh chạy chỗ rất thông minh, điều này sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam giải quyết tình thế nan giải một khi rơi vào bế tắc trong tấn công.

Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng được dự tính cho tương lai Ảnh: Minh Tú

Đăng Khoa mới 20 tuổi (2006), trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Perth Glory, lần lượt khoác áo Joondalup United, Perth RedStar và Perth Glory trước khi bước lên bóng đá chuyên nghiệp. Ngày 21.4.2024, Đăng Khoa ra mắt đội 1 của Perth Glory khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Western United 3-4 tại A-League. Gần hai năm sau, anh ghi bàn đầu tiên cho đội 1 Perth Glory trong trận thua Melbourne Victory 2-3 ngày 2.1.2026.

Đầu năm 2026, Đăng Khoa chuyển sang Việt Nam thi đấu cho CA TP.HCM. Anh chơi 11 trận tại V-League 1 mùa 2025-2026 và ghi 3 bàn, đồng thời ghi thêm 1 bàn tại Cúp quốc gia, giúp đội bóng vô địch giải đấu này.

Đối với Williams Minh Hoàng, ở tuổi 19 anh gần như là còn bài chiến lược trong tương lai của bóng đá Việt Nam. HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấy tiềm năng của tiền đạo trẻ này, đó là thể hình lý tưởng (cao 1,90 m), khả năng săn bàn nhạy bén cả bằng đầu và chân (ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Việt Nam, anh ghi tổng cộng 8 bàn trên mọi đấu trường, gồm 6 bàn tại V-League và 2 bàn ở Cúp quốc gia).

Tiền đạo Việt kiều Anh có lối chơi gọn gàng, ưu tiên xử lý ít chạm và di chuyển tìm khoảng trống thay vì cầm bóng quá lâu. Sự xuất hiện của Williams Minh Hoàng sẽ mang đến thêm một lựa chọn dự phòng cho Xuân Son trên hàng công tuyển Việt Nam. Hơn nữa, năm nay mới 19 tuổi, Williams Minh Hoàng thậm chí còn đủ điều kiện tham dự SEA Games 34 diễn ra ở Malaysia vào năm 2027.