Đội tuyển Indonesia bị sức ép, 'kịch bản đẹp nhất' gặp Việt Nam ở chung kết FIFA ASEAN Cup

Chủ nhà Indonesia phải khẳng định sức mạnh, không thể khác được

Bất chấp những phát biểu của HLV John Herdman gần đây về sự chuẩn bị của đội tuyển Indonesia, rằng với số nhân sự hoàn toàn mới (chỉ có 5 cầu thủ từ giải khu vực ASEAN Cup) và cần thời gian để lắp ghép. Báo chí nước này vẫn xác định cực rõ mục tiêu của đội nhà tại FIFA ASEAN Cup là phải vô địch. "Không thể khác được", theo chuyên gia Muhammad Ikhwanuddin trong bài phân tích trên CNN Indonesia.

HLV Herdman phải gọi trung vệ nhiều sai sót Rizky Ridho trở lại đội tuyển Indonesia dự FIFA ASEAN Cup, sau khi đội trưởng Jay Idzes vắng mặt vì chấn thương Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Sau thất bại toàn diện ở giải khu vực ASEAN Cup, HLV Herdman cũng như các cầu thủ chủ chốt của Indonesia đều tuyên bố, mục tiêu tiếp theo là FIFA ASEAN Cup để họ phục thù. Đây là giải đấu tổ chức trên sân nhà, trong FIFA Day và đội tuyển cũng đã quy tụ những cầu thủ tốt nhất. Mục tiêu là vô địch, không thể khác được", chuyên gia Muhammad Ikhwanuddin nhấn mạnh.

Cũng theo CNN Indonesia: "Có 3 đối thủ chính của đội tuyển Indonesia trong cuộc đua vô địch FIFA ASEAN Cup. Trong đó, đội tuyển Việt Nam là đối thủ lớn nhất. Kế đến là Thái Lan, và Malaysia (gặp ở vòng bảng). Nếu Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) vào chung kết, và gặp các đối thủ hàng đầu này để cạnh tranh ngôi vô địch, đều sẽ rất cam go".

"Đội tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Họ vẫn duy trì một sức mạnh rất lớn, dù vắng 2 trụ cột Thành Chung và Quang Hải. Sự bổ sung kịp thời các cầu thủ có gốc gác, như sự trở lại của Cao Pendant Quang Vinh và tân binh Nguyễn Adou Leygley Minh (Adou Minh), giúp HLV Kim Sang-sik không phải lo vì thiếu vắng các trụ cột trên", CNN Indonesia đánh giá.

"Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam tràn đầy sự tự tin. Dù tính chất giải đấu lần này có khác biệt, nhưng các đối thủ về cơ bản vẫn là những gương mặt quen thuộc. Do đó, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup.

Đội hình của đội tuyển Việt Nam hiện nay so với trận thắng đội tuyển Indonesia tỷ số 3-0 ngày 3.8 vừa qua tại sân Pakansari (cũng ở Indonesia), thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Do có những sự bổ sung như Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng và dĩ nhiên cả Adou Minh", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Sự trở lại của Cao Pendant Quang Vinh và tân binh Williams Minh Hoàng... đã giúp tăng sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, theo CNN Indonesia Ảnh: Ngọc Linh

Với đội tuyển Thái Lan, CNN Indonesia nhận định: "Cũng tương tự như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan luôn sở hữu những cầu thủ chất lượng và luôn là ứng viên vô địch ở các giải đấu khu vực. Lần này, họ còn có sự trở lại của đội trưởng Chanathip Songkrasin.

Nhưng cũng như đội tuyển Indonesia, Thái Lan cũng sẽ có trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng để phục thù trận thua tại chung kết giải ASEAN Cup cuối tháng 8. Phải vượt qua đội tuyển Việt Nam, thì Thái Lan mới có thể đối đầu với Indonesia ở chung kết".

Đội hình Indonesia mất cân đối?

Đội tuyển Indonesia triệu tập 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup với những cầu thủ nhập tịch chủ chốt nhất từ nước ngoài trở về, trong đó vẫn có khoảng 9 cầu thủ thi đấu trong nước. Sự vắng mặt đáng lo nhất là trung vệ đội trưởng Jay Idzes.

Nhưng hàng thủ của Garuda không phải là nơi phải lo lắng, vì đây là nơi tập trung phần lớn cầu thủ tốt nhất, gồm 2 thủ môn hàng đầu Maarten Paes và Emil Audero. Các hậu vệ Baggott, Justin Hubner, Calvin Verdonk hay Kevin Diks, theo CNN Indonesia.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ và tiền đạo, báo chí Indonesia đánh giá, đây sẽ là nơi HLV Herdman đau đầu nhất, vì vẫn đang lắp ghép nhân sự. Trong đó, Thom Haye có thể sẽ đóng vai trò chính ở khu vực giữa sân như các trận tại ASEAN Cup. Còn hàng công, bên cạnh Ole Romeny, liệu chân sút trẻ Mitchell Baker gây thất vọng ở giải khu vực vừa qua sẽ có suất, hay sử dụng tân binh Luke Vickery…

"Đây sẽ là những câu hỏi chờ HLV Herdman giải đáp, và đáp án đó cần phải thể hiện ngay ở 2 trận then chốt vòng bảng khi Indonesia gặp Singapore ngày 25.9 và Malaysia (28.9)", CNN Indonesia kết luận.