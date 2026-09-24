Đội tuyển Thái Lan di chuyển mệt nhọc từ Bangkok đến Bandung dự FIFA ASEAN Cup, HLV Hudson nói gì?

Đội tuyển Thái Lan cần thích nghi với hoàn cảnh

"Về hành trình di chuyển kết hợp giữa máy bay và tàu cao tốc này, tôi coi đó đơn giản là điều mà chúng tôi cần thích nghi. Tình hình là như vậy; chúng tôi sẽ không phàn nàn mà chỉ tập trung tiến về phía trước", HLV Hudson của đội tuyển Thái Lan chia sẻ. Trong khi đó, báo chí Thái Lan cho rằng, đội nhà đã chọn chuyến hành trình tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại rất mệt nhọc từ Bangkok tới Bandung (Indonesia) để tham dự FIFA ASEAN Cup.

HLV Hudson của đội tuyển Thái Lan không mấy vui vẻ khi đội nhà di chuyển hơn 8 tiếng đồng hồ đến Bandung (Indonesia) dự FIFA ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ball Thai Stand cho biết, HLV Hudson vẫn cho các cầu thủ Thái Lan tập luyện vào sáng 23.9. Vào buổi chiều, "Voi chiến" bay sang Jakarta trong chuyến bay lúc 14 giờ 20 và hạ cánh tại sân bay Soekarno-Hatta (Indonesia) lúc 17 giờ 55. Sau đó, toàn đội lại tiếp tục di chuyển bằng tàu cao tốc đến thành phố Bandung, và đến khách sạn vào khoảng gần 23 giờ. Tổng cộng cho chuyến hành trình này kéo dài khoảng hơn 8 tiếng đồng hồ.

"Tôi nghĩ điều quan trọng lúc này là hoàn thành tốt ngày hôm nay và đảm bảo các cầu thủ được nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngày 24.9 - bao gồm các buổi tập và họp đội - để đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thể trạng sung mãn nhất cho trận đấu vào ngày 26.9", HLV Hudson chia sẻ thêm.

HLV Hudson cũng giải thích về việc chọn di chuyển vào buổi chiều và có mặt tại nơi thi đấu vào nửa đêm, gây mệt nhọc cho các cầu thủ Thái Lan. Ông cho rằng: "Trên thực tế, chúng tôi có 3 ngày trước trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup. Nhưng có thể chỉ có 2 ngày tập luyện trọn vẹn và một ngày để hồi phục. Tôi chọn cho các cầu thủ tập luyện vào buổi sáng trước khi lên đường sang Indonesia. Toàn đội đã tập luyện khá tốt. Giờ đây, chúng tôi đã đến Indonesia, hồi phục thể lực và sau đó tập trung cho trận đấu ra quân".

Vắng Jonathan Khemdee là cú sốc rất mạnh

HLV Hudson đã tiết lộ về trường hợp trung vệ Jonathan Khemdee gặp chấn thương rất nặng, đã được xác định là bị đứt dây chằng, nghỉ thi đấu từ 8 đến 10 tháng.

"Đó là một sự việc xảy ra bất ngờ ngay khi bắt đầu buổi tập; cả ban huấn luyện và toàn đội đều bị sốc và cảm thấy rất buồn. Cá nhân tôi đã gửi tin nhắn động viên cho Khemdee và dự định sẽ gặp cậu ấy sau giải FIFA ASEAN Cup, nhằm thăm hỏi tình hình hồi phục cũng như hỗ trợ cậu ấy hết mình", HLV Hudson cho biết.

Cũng theo HLV Hudson: "Vắng Jonathan Khemdee là cú sốc lớn cho chúng tôi, vì cậu ấy là mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, trong bóng đá đòi hỏi chúng tôi phải thích nghi với những thay đổi. Vì vậy, chúng tôi đã triệu tập Peerawat Akkratum để thay thế. Mọi thành viên trong đội đều chúc Jonathan sớm bình phục và hy vọng cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam. "Voi chiến" ra quân gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 26.9. Còn đội tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 19 giờ 30 cùng ngày và đều tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung.

Hai đội sau đó sẽ gặp nhau trực tiếp vào lúc 19 giờ 30 ngày 29.9. Ở lượt cuối, Thái Lan gặp Philippines tại Bandung, còn đội tuyển Việt Nam di chuyển về Jakarta gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno, cùng ngày 2.10.