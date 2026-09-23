Thái Lan gọi gấp nhân tố bí ẩn 73 tuổi tái đấu Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, chia tay Khemdee

HLV từng dẫn dắt đội tuyển Anh, trao băng đội trưởng cho David Beckham

Việc bổ sung HLV Peter Taylor vào ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan được đánh giá là cú hích rất lớn. Ông Taylor từng có thời gian tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Anh những năm 2000, và là người đầu tiên trao băng thủ quân "Tam sư" cho danh thủ David Beckham. Ông cũng làm việc lâu năm ở giải Ngoại hạng Anh, dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu như Leicester City, Hull City, Brighton hay Crystal Palace…

HLV Hudson sẽ có trợ thủ đắc lực là nhà cầm quân kỳ cựu Peter Taylor, giúp nâng cao hiệu suất thi đấu của đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup, trong đó có trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 29.9 Ảnh: Ngọc Linh

"Chúng tôi quyết định bổ sung Taylor vào ban huấn luyện. Sự hỗ trợ của HLV giàu kinh nghiệm này sẽ giúp phát triển hơn nữa tiềm năng của các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là trong các buổi tập và rèn luyện thể lực. Ông ấy cũng giúp chúng tôi đảm bảo hiệu quả thi đấu ở mức cao hơn, nhất là trong các hoạt động chuyên môn trên sân", HLV Hudson chia sẻ khi giới thiệu ông Taylor sẽ trở thành người trợ lý số 1 của mình.

Theo báo chí Thái Lan, sự có mặt của HLV Taylor càng củng cố bản sắc lối chơi của "Voi chiến" từ giải khu vực ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup sắp khởi tranh (từ 24.9 đến 5.10), sẽ thiên về sức mạnh nhiều hơn. Lối chơi kỹ thuật và giàu sức tấn công như người hâm mộ Thái Lan mong đợi sẽ không còn đất diễn nữa, ít nhất là dưới thời HLV Hudson.

Siamsport cho biết, đội tuyển Thái Lan đã tập trung từ ngày 21.9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. Đội đã có các buổi tập trước khi lên đường sang Bandung, Indonesia vào ngày 23.9. Trong các buổi tập này, các cầu thủ "Voi chiến" chỉ tập hồi phục, và đặc biệt đã bắt đầu tập tăng cường thể lực dưới sự giám sát của HLV Taylor.

Đội tuyển Thái Lan chia tay trung vệ số 1 Jonathan Khemdee

Sau khi 2 cầu thủ tập trung muộn Nicholas Mickelson và Anan Yodsangwal vừa có mặt vào ngày 22.9, thì đội tuyển Thái Lan phải nói lời chia tay với trung vệ hàng đầu Jonathan Khemdee do dính chấn thương nặng trong buổi tập.

HLV Hudson đã triệu tập khẩn cấp hậu vệ Peerawat Akkratum, cầu thủ chủ chốt của CLB Port FC, đến thay thế. Sự có mặt của Peerawat giúp đội tuyển Thái Lan đang ổn định nhân sự với 23 cầu thủ trước khi lên đường sang Indonesia.

Tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam, và sẽ có trận gặp trực tiếp vào ngày 29.9 tại Bandung, Indonesia. Trước đó, "Voi chiến" ra quân với trận gặp Pakistan ngày 26.9, và trận cuối gặp Philippines ngày 2.10.

Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik ra quân với trận gặp Philippines ngày 26.9, trước khi đối đầu với Thái Lan (29.9). Trận cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2.10.